Šéf Brescie našel svého lva ve Slavii, za Zmrhala zaplatí sto milionů

Nováček italské Série A je údajně za reprezentačního záložníka připraven zaplatit 3,75 milionu eur, což je v přepočtu asi 96 milionů korun. Místní deník Bresciaoggi uvádí cenu nepatrně nižší 3,5 milionu eur, jiná média píší o sumě kolem čtyř milionů eur.

„Neprodáváme ho z ekonomických důvodů, ale kvůli jeho sportovního růstu,“ prohlásil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Zmrhalovi je dnes 2. srpna šestadvacet, podle Bresciaoggi mu u klubového vlastníka Massima Cellina pomohlo, že je narozen ve znamení Lva jako on...

Dohoda je blízko, Zmrhal by měl podepsat dlouhodobou smlouvu.

„Chvíli jsme vyjednávali o ceně, ale nakonec Jaromíra uvolníme. Je to odchovanec, který pro klub strašně moc udělal. Už v minulosti na naše přání odmítl dvě nabídky přestoupit - jednou do bundesligy, jednou do Ruska. Má právo zkusit si zahraniční fotbal,“ řekl Tvrdík.

„Vyšel nám vstříc v situaci, kdy by jeho odchod klub sportovně poškodil. Momentálně už k němu máme několik alternativních stejně kvalitních hráčů. Trenérský tým i sportovní ředitel doporučili souhlasit s přestupem. Já to v Jaromírově situaci rád udělám,“ podotkl slávistický šéf.

Slavii se prodejem Zmrhala zaplatí přestup Nicolae Stancia, jehož příchod ze saúdskoarabského Al Ahlí vyšel přibližně na sto milionů korun.

Zmrhal je slávistickým odchovancem, za první tým hraje od léta 2012, kdy si ho do kádru vytáhl tehdejší kouč Petr Rada. S Milanem Škodou zažil i éru, kdy se Slavia bála o přežití, klepala se, aby nesestoupila. A po vstupu čínských majitelů klub společně táhli ke dvěma titulům i účasti v evropských pohárech.

V české nejvyšší soutěži zvládl už 187 zápasů, v reprezentaci si připsal třináct startů a dal jeden gól.