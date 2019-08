Zmrhal odchází ze Slavie do Itálie. V Brescii má smlouvu na čtyři roky

Ve Slavii byl od jedenácti let, když přišel z Blšan. A z mladších žáků to dotáhl až do áčka, později do reprezentace, což je úctyhodný počinek.

„Jsem rád, že jsem celý život mohl hrát za Slavii. Ale vždycky jsem přál zkusit fotbal v zahraničí. Teď přišla nabídka, kterou bych chtěl využít, a Slavia mi vyšla vstříc,“ řekl pro klubový web. „Nikdy jsem nečekal, že bych mohl jít do italské ligy.“

Zrmhal je čtvrtým hráčem ze základní sestavy, který během posledních týdnů Slavii opustil.

Slovenský reprezentační záložník Miroslav Stoch zamířil do PAOK Soluň. Afričtí stopeři Simon Deli a Michael Ngadeu využili výstupní klauzule, Deli zamířil do Brugg a Ngadeu do Gentu.