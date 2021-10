Šiška ve zlínské brance obstál. Premiéru mu pokazil Beauguel

„Honza to zvládl velmi dobře. Chytil několik šancí, snažil se chodit do centrů, byl odvážný. Škoda, že nevyškrábl gólovou hlavičku. To by bylo výborné,“ řekl jediný zlínský střelec sobotního plzeňského zápasu Lukáš Vraštil.

Nepochyboval jsem o něm. Brankářsky je na tom slušně. Tušil jsem, že to zvládne i v hlavě. Otakar Novák trenér brankářů Zlína

Jméno 23letého gólmana v zahajovací sestavě Fastavu šokovalo. V týmu plní roli trojky, do pozice sekundanta Mateje Rakovana ho posunulo zranění jedničky Stanislava Dostála.

„Máme hodně absencí a chtěli jsme týmu dát jiný impulz. Ne že by Raky mohl za góly, ale Honza čeká na šanci už dlouho a branek jsme dostali hodně. Říkali jsme si, že mu to bude lepit,“ vyložil trenér Jan Jelínek. „V tréninku i v zápasech juniorky vypadá velmi dobře,“ doplnil trenér gólmanů Otakar Novák.

Šiška si nestačil ani osahat ligový balon a už ho v 6. minutě tahal z brány. Kopic otřel ve vápně centrem míč o ruku Simerského a zlínský debutant pak skočil na opačnou stranu, než Beauguel umístil pokutový kop.

„Velmi přísná penalta, někde by se nepískala, tady v Plzni se píská,“ prohodil Vraštil.

Na dalších 80 minut Šiška zlínskou bránu zavřel. „Plzeň jsme potrápili, dobře jsme bránili, dostupovali, nepouštěli jsme ji do hry, bohužel nás jedním gólem přetlačila,“ mrzela Vraštila smolná porážka.

Šišku, který chytal za nejhorší obranou soutěže, z prohry na hřišti ligového lídra nikdo nevinil.

„Znám ho delší dobu. Nepochyboval jsem o něm. Brankářsky je na tom slušně. Tušil jsem, že to zvládne i v hlavě,“ ocenil ho Novák. Zároveň ho ale drží při zemi. „Nechci to přeceňovat. Byl to jeden zápas a musí přidat úplně ve všem.“ Jestli dostane Šiška příležitost také ve čtvrtečním pohárovém zápase s Vyškovem, se teprve ukáže.

„Konkurence je výborná, posouvá každého dopředu, když to vezme správným způsobem,“ podotkl Novák, jenž od svých svěřenců čeká více. „Občas bychom mohli pomoct více, nějakým zázračným zákrokem. Já i kluci víme, že jsou branky, u nichž mohli udělat více.“ Nejen proto se Zlín krčí na 12. místě.