Nešli domů, doufali, že budou slavit. Nedočkali se. Dotáhneme to, věří Kuchta

Sparta proti Bohemians nastoupila o tři hodiny dřív, než začal souboj na druhé straně hlavního města.

Silou vůle svůj duel otočila a v tu chvíli byla bod od triumfu, který si může uhrát ve zbývajících duelech na Slovácku nebo s Plzní.

Sparta - Bohemians 2:1 utkání jsme sledovali minutu po minutě

Kdyby Slavia s Plzní zaváhala, hotovo by bylo už v sobotu večer. To se však nestalo, byť Plzeň po hodině hry vyrovnala, ale výsledek neudržela. Sparťané tak musí ještě jednou zabrat.

„V kabině měl proslov nejdřív trenér, pak i kapitán. Museli jsme vzkázat domů, že se na Slavii budeme dívat společně. Co bude pak, to nevím,“ usmíval se Kuchta.

„V týdnu jsem manželku už připravoval na to, že by tahle situace mohla nastat. Mně to dovolila, některé však shovívavé nejsou. Říkal jsem jí, že se ještě dnes večer domů vrátím. Doufám.“

Než se sparťané ze stadionu společně odebrali ke společnému sledování televize v zamluvené restauraci, slávisté nad Plzní už vedli 1:0. Po přestávce Durosinmi vyrovnal, ale v 69. minutě Jurečka svým druhým gólem v zápase znovu sparťany zarmoutil.

Další pokus dostanou příště na Slovácku, ten poslední krok už musí udělat sparťané sami.

Ten předposlední málem nezvládli. Proti Bohemians se jim vůbec nedařilo, od 58. minuty prohrávali. Pak jim zkrat brankáře Valeše a chytrost Kuchty přinesly vyrovnání z penalty a v závěru Kuchta dal gól na 2:1.

Promluvila největší síla Sparty v letošní sezoně: mentalita a charakter.

„Musím souhlasit. Hra nebyla dobrá, zase jsme museli dotahovat. Ale týmový duch tady prostě je. To neříkám jen tak. Máme hráče, kteří za tím jdou, dokážou ostatní strhnout. Takové vítězství pak chutná skvěle,“ podotkl Kuchta.

Sparťanští útočníci Jan Kuchta a Martin Minchev oslavují rozhodující gól zápasu proti Bohemians

Sparta poslední výhry vydřela. S Plzní, v Liberci, v Olomouci, v derby se Slavii, s Bohemians. Postrádá lehkost z úvodu jara, s jakou soupeře přehrávala.

„Devět let jsme titul nevyhráli a ono je to znát. Tlak je obrovský. Máme to skvěle rozehrané a věřím, že ten poslední krok uděláme na Slovácku.“

Jenže na hřišti u toho Kuchta nebude, proti Bohemians dostal za protesty čtvrtou žlutou kartu a má automaticky na jeden zápas zastavenou činnost.

„Jestli si to vyčítám? Radši to komentovat nebudu. Mám na svůj názor, dost těžko některé věci koušu, nelíbí se mi. Na hřišti klukům chybět budu, ale já tam pojedu, budu s týmem, aby o mně kluci věděli. Máme silný kádr, aby mě nahradili, a věřím, že to dotáhneme.“