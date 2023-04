Prostě jsem cítil, že rozhodnu, tvrdil po výhře jablonecký Chramosta

Zápas už spěl k bezbrankové remíze, jenže v 89. minutě poslal Jovovič do pokutového území z rohového kopu přetažený centr, Pardubičtí zapomněli na Chramostu a nejlepší kanonýr fotbalistů Jablonce zajistil svému týmu krásnou střelou z voleje k protější tyči další tříbodový zisk.

Předtím přitom zkušený útočník spálil několik velkých šancí, a proto po vstřelení gólu v oslavném transu svlékl dres a dostal žlutou kartu.

„Popadla mě obrovská euforie. Už někdy v sedmdesáté minutě jsem prostě cítil, že to rozhodnu, tak jsem i plánoval, že sundám dres, protože jsem měl zatím jenom jednu žlutou. Bohužel jsem to trošku napínal, ale dobře to dopadlo a jsem fakt šťastný. Trenér mě tam i po těch neproměněných šancích nechal, nedivil bych se, kdyby mě sundal, a jsem rád, že jsem mu tu důvěru splatil,“ popsal 32letý Jan Chramosta, který vstřelil už dvanáctý gól a v tomto směru zažívá nejlepší sezonu v kariéře.

„S Jovem hrajeme už delší dobu a vím, že on má tu razanci trochu vyšší, tak jsem si hledal prostor právě na přetažený balon. A pak se mi to povedlo trefit, myslím že náramně, a důležité tři body zůstaly doma,“ radoval se jeden z elitních střelců první ligy.

„Rozhodl zápas famózní střelou, lépe to trefit asi nešlo,“ chválil Chramostu jablonecký trenér David Horejš. „Z hlediště už na něho sice po těch spálených šancích nebyly reakce dobré, ale my jsme chtěli hrát na vítězství a já přece nevyndám nejlepšího střelce. Kondičně na tom byl pořád dobře a my víme, že je schopný se tam někam přimotat a tu branku dát. A Honza Chramosta opět prokázal svoji kvalitu, vystřelil nám další tři cenné body, a že pustil ven i ty emoce, je jenom dobře, protože ty k fotbalu prostě patří. Tu žlutou kartu mu samozřejmě odpustím,“ tvrdil Horejš.

Pardubice sice prohrály, ale v Jablonci předvedly velmi solidní výkon, také se dostaly do řady šancí, při kterých se ale zaskvěl domácí gólman Hanuš.

„Je třeba přiznat, že vyhrál ne lepší, ale šťastnější tým, Pardubice nám hru hodně komplikovaly, pořád hrozily a byly nebezpečné. My jsme naopak šance, které volaly po gólu, neproměňovali. Jsem proto velmi rád, že jsme výsledkově navázali na předchozí zápasy a hlavně mě těší to, že na podzim jsme takové zápasy nedokázali zlomit na naši stranu a teď je v týmu taková síla, že už to dokáže. To je pro nás velice pozitivní,“ podotkl David Horejš.