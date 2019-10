Střelec Chramosta: Koušu to těžko, že nehraju, ale musím to zvládnout

„Koušu to těžko, že nehraju, ale musím to zvládnout v hlavě a čekat na nějaké šance. Někdy jsem i trochu naštvaný, ale na prvním místě je tým a musím respektovat rozhodnutí trenéra. Nic jiného mi nezbývá,“ konstatoval 29letý jablonecký forvard Jan Chramosta.

V úterní osmifinálové bitvě v MOL Cupu v Opavě ovšem opět potvrdil, že v sobě pořád má ten zabijácký gólový instinkt. Po 90 minutách se hrálo 0:0 a Chramosta vletěl do prodloužení místo Doležala v 97. minutě. Hned o pět minut později pohotově využil chybu domácích v rozehrávce a otevřel skóre, ve 119. minutě pak zpečetil postup svého klubu do čtvrtfinále po chladnokrevně proměněném sólu na gólmana.

„Kluci už toho měli plné zuby, naštěstí jsme v prodloužení ukázali více sil a vyhráli,“ říkal skromně Chramosta, který dvěma zásahy jakoby poslal trenéru Radovi zprávu, že góly umí střílet stále.

Jablonecký kouč Petr Rada totiž zatím v sezoně zásadně preferuje útočné duo Doležal - Matoušek, přes které to má Chramosta těžké se prodrat do zápasů od první minuty. „Střídání vyšlo, Honza Chramosta dal oba góly a samozřejmě mě teď má trochu v klinči. Může se cítit tak, že jsem mu nedával moc šancí, ale já jsem rád, že ty góly dal. I když nenastupuje tak často a jen na pár minut, tak je z jeho přístupu vidět, že je to profík,“ poznamenal zkušený trenér Petr Rada.

Z aktivních fotbalistů je Jan Chramosta suverénně nejlepším střelcem samostatného Českého poháru, který se hraje od roku 1993. Díky trefám v Opavě už má ve sbírce 25 gólů, dorovnal tak Davida Lafatu a na lídra pohárového pořadí kanonýrů Horsta Siegla už mu chybí pouze jediná branka. „Sleduju to, je to blízko. ale zároveň daleko, protože moc nenaskakuju. V Opavě bylo pro mě štěstí, že se prodlužovalo, protože bych se na hřiště zase nedostal. Aspoň, že dávám góly,“ povzdechl si Jan Chramosta.

V neděli hraje Jablonec prvoligové utkání v Karviné, jakou porci minut asi Chramosta dostane?