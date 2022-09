Chramosta o gólové akci: Možná ani sparťani nečekali, že nahraju

Za éry trenéra Rady v Jablonci skoro nehrál, proto v minulé sezoně zvolil fotbalový útočník Jan Chramosta hostování v Bohemians 1905. Tam se mu dařilo a letos v létě chtěl ke „Klokanům“ odejít znovu a na přestup. Nový jablonecký kouč Horejš však byl proti a měl dobrý instinkt. Chramosta, ač jako střídající hráč, vstřelil už dva góly a v úterý večer předvedl, poprvé coby člen základní jedenáctky, výtečný výkon.

„Já jsem byl v minulé sezoně v Bohemce rád, měl jsem tam určitou pozici v mužstvu a nebylo tajemstvím, že jsem tam chtěl odejít, nabídku jsem měl. Ale byl jsem hráč Jablonce, s trenérem jsme hodně komunikovali a bylo mi řečeno, že se mě nechce zbavovat a ať se soustředím na to, že jsem tady v Jablonci,“ přiblížil Jan Chramosta. „Trošku mi uškodilo, že jsem se zranil na soustředění, nebyl jsem tak úplně připravený od začátku sezony, ale teď se cítím dobře a jsem rád, že jsem zůstal. A že minuty mi přibývají.“

V úterý doma proti Spartě naskočil Chramosta i kvůli absenci Sejka od první minuty a kromě toho, že dřel a bojoval o každý míč, předvedl zaplněným tribunám dva skvostné momenty. Nečekaně však ne v roli nelítostného zakončovatele jako obvykle, ale tentokrát připravil spoluhráčům dvě exkluzivní nahrávky do gólových šancí.

První přišla na sklonku první půle za stavu 0:1. Po ose Hübschman - Jovovič, dalších dvou jabloneckých hvězd v utkání, dostal míč, píchl si ho kolem Zeleného a řítil se sám na branku. Všichni očekávali střelu, ale Chramosta překvapivě a přesně posunul balon přes pokutové území doleva na volného Kratochvíla, který pohodlně skóroval do prázdné sparťanské brány.

„Asi se děsilo víc lidí, že jsem nahrával, už jsem četl zprávy, že nikdo nechápal, že jsem to nahrál. I kluci v kabině mi říkali, že to nečekali. Já jsem ale v té situaci prostě o Kráťovi věděl a upřednostnil jsem tým před vlastním egem. Možná to nečekali ani sparťani, že nahraju, a třeba i proto to skončilo gólem. Bylo důležité, že jsme ještě do poločasu vyrovnali,“ vyprávěl s úsměvem 31letý Chramosta, autor dosud 74 prvoligových gólů, ale i 34 asistencí.

Jeho druhá hvězdná chvíle přišla v době, kdy Jablonec hrál už od 55. minuty v dlouhém oslabení po vyloučení Považance. Deset minut před koncem po rohovém kopu v ofenzivě naprosto jalové Sparty se Chramosta zmocnil míče a v pádu skvěle vysunul do brejku čerstvého Malínského. Ten běžel sám na branku, ale gólmana Holce v obrovské šanci nepřelstil.

„Viděl jsem tam Malinu samotného na půlce, tak jsem mu to dal a už jsem jen fandil a čekal, co vymyslí. Škoda, vést dva jedna, třeba bychom to zvládli,“ litoval Jan Chramosta. „Z remízy mám nakonec smíšené pocity. Věřím, že kdybychom byli v plném počtu, tak jsme Spartu potrápili daleko víc. V sezoně jsme ještě nevyhráli, na druhou stranu jsme jen dvakrát prohráli, ale cítíme, že je to málo, že máme na víc. Vítězství už bychom si zasloužili a věřím, že v příštím zápase v Teplicích už to zvládneme.“