Peškův peprný návrat do Liberce. Naše hra mu chutnat nebude, říká Rabušic

Letenský tým v prvním ligovém duelu udolal v divokém zápase Olomouc, navíc ho nakopl pohárový postup přes Rapid Vídeň. Naopak Liberec po letní vlně odchodů na úvod nestačil doma na Slovácko.

„Musíme se z toho dostat prací. Když to nejde fotbalově, musíme být připraveni lépe než ostatní týmy,“ prohlásil útočník Michael Rabušic v rozhovoru pro klubový web.

Severočeši si rozebrali úvodní porážku na videu a proti Spartě očekávají těžký boj. „Pokaždé je to proti nim o enormním nasazení. Musíme si přiznat, že má Sparta kvalitnější tým než my, ale doma jsme se jí několikrát dokázali vyrovnat. Musíme protihráčům hru znepříjemnit a znechutit,“ uvědomuje si Rabušic.

Peprný návrat k Nise zažije záložník Jakub Pešek. Ten po úspěšném působení ve Slovanu, které ho vyneslo až do reprezentace, po minulé sezoně přestoupil do Sparty a může poprvé nastoupit proti bývalým spoluhráčům. Fazonu má skvělou, ve středeční odvetě 2. předkola Ligy mistrů proti Rapidu byl u obou gólů svého týmu. „Sparta má obrovskou sílu. Ještě chvíli mi asi potrvá zvyknout si na to tempo. Jsem rád, že už od začátku dostávám prostor, abych se chytil co nejrychleji,“ uvedl Pešek.

Právě on dal oba góly Slovanu v květnovém zápase U Nisy, v němž domácí remizovali se Spartou 2:2. Dnešnímu Liberci se však podobných hráčů nedostává. „Péša je rychlý a šikovný s balonem, ale naše hra mu chutnat nebude,“ odhadl Rabušic.

Jablonecký Jaroslav Zelený (vlevo) v souboji o míč s Michaelem Rabušicem z Liberce

Je ovšem otázkou, kolik změn trenér Pavel Vrba mezi pohárovými zápasy v letenské sestavě udělá. „My se musíme zaměřit hlavně na svůj výkon. Na hráče budeme apelovat, aby byli aktivní, aby se dostali do tempa a aby tak dostali do varu naše diváky,“ řekl asistent libereckého trenéra Pavel Medynský. „U Sparty určitě zafungoval faktor trenér Vrba, tým udělal velký pokrok, přesto věřím, že jsme schopni díky našim zbraním sehrát s ní důstojný zápas a napravit hlavně první poločas z minulého utkání se Slováckem, který se nám vůbec nepovedl. Máme šanci na reparát a věřím, že to zvládneme.“

Podle aktuálně platných regulí může stadion U Nisy zaplnit až polovina diváků, tedy pět tisíc. „Konečně to už trošku připomíná fotbal. Potřebujeme, aby nám fanoušci pomohli, a doufám, že z dalších zápasů budou mít větší radost,“ přeje si útočník Rabušic.

Jablonecká generálka na Celtic

Fotbalisty Jablonce čeká příští čtvrtek svátek: v prvním zápase 3. předkola Evropské ligy vyzvou doma slavný Celtic Glasgow. V generálce na tento očekávaný duel nastoupí v lize v malém derby na stadionu Mladé Boleslavi. Jablonečtí v úvodním kole zdolali doma ostravský Baník 1:0, Boleslavští padli v Plzni 1:2.

„Mladá Boleslav je jiná než v minulé sezoně. V kádru došlo k hodně změnám, přišli tam zkušení hráči jako Suchý, Karafiát, Škoda a další. Čeká nás proto možná ještě těžší utkání než s Baníkem, protože jim nevyšlo výsledkově první utkání a doma to budou chtít napravit,“ tvrdí jablonecký trenér Petr Rada.