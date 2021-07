Skromný sparťanský hrdina. Mohlo to být lepší, ale hlavní je postup, řekl Pešek

Mluvil potichu, skromně. Snad jako by vůbec hrdinou nebyl. Přitom je fotbalista Jakub Pešek nejoslavovanějším sparťanem. „Hlavně bych chtěl poděkovat fanouškům. To oni nás k postupu dotlačili, my jezdili a zvládli to jako tým,“ prohlásil hbitý záložník.