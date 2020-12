Máme v hlavě, že se nám nedaří, přiznává teplický Jakub Mareš

„O ultimátu jsme věděli, bylo nám to oznámeno už před čtrnácti dny. Řekli jsme si něco před zápasem a bylo nám jasné, co bude následovat, když nevyhrajeme,“ klopil hlavu teplický útočník Jakub Mareš.

Hejkal dostal už před minulou bitvou na Bohemians nůž na krk, Teplice měly ze dvou zápasů urvat minimálně tři body. K tomu však měli skláři daleko a Hejkal se po dvou prohrách pakuje.

„Při zápase na to už nemyslíte, člověk chce jen splnit pokyny, s nimiž jsme do toho šli. Neříkáte si, že když teď prohraju souboj, tak trenéra kvůli tomu vyhodí. Myslím, že jsme bojovali, ale prostě to nestačilo.“

Teplice moc šancí neměly, zápas ovládala Sparta. „Byla jednoznačně dominantní, lepší na balonu. To jsme věděli už před utkáním. My slepujeme sestavu, takže jsme chtěli hrát zezadu, z bloku, nevypadnout z presinku a zkusit něco vpředu udělat. Ale bohužel jsme zase gól nedali, nelepí nám to,“ štve Mareše.

Skláři klesli na 15. místo s bilancí 2 výhry - 7 porážek. „Je to hrozné, nevím, co k tomu říct. Dostáváme strašně moc gólů, na druhou stranu se nadřeme na každou šanci. Potřebujeme se odrazit, zlomit nějaký zápas, pak pojedeme. Teď máme v hlavě, že se nám nedaří, nehraje se nám lehce.“