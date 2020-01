Jablonečtí přišli jen o Sýkoru, Matoušek i další hosté zůstávají

Zatímco před startem letošního ročníku první ligy prošel kádr jabloneckých fotbalistů razantní obměnou, do jarní části sezony by měl tým trenéra Petra Rady vstoupit oproti podzimu v takřka nezměněném složení.

Vloni v létě zmizelo z jablonecké kabiny hned pět hráčů základní sestavy Trávník, Holeš, Hovorka, Sobol i Vatajelu. Tým však dramatickou obměnu i díky hostujícím fotbalistům ze Slavie a Sparty a novým krajním bekům Holíkovi s Krobem zvládl výtečně a do jarní části půjde z lichotivé bronzové pozice.

Jedinou dosavadní změnou je návrat záložníka Jana Sýkory do pražské Slavie, kterému skončilo hostování. Jablonecký klub však má dál o jeho služby velký zájem a probíhají jednání. Sýkora totiž patřil v podzimních dvaceti kolech k hlavním tahounům Severočechů, když se blýskl pěti góly a šesti asistencemi.

„Sýkora je teď ve Slavii, jinak je kádr prakticky beze změn. Žádní noví a nikdo další neodchází,“ potvrdil na klubovém webu zkušený kouč Petr Rada.

Na jaře tak budou v jabloneckém týmu dál působit hostující hráči stoper Jugas i ofenzivní záložník Matoušek ze Slavie a další střední obránce Plechatý ze Sparty.

FK Jablonec Kádr na startu zimní přípravy Brankáři: Jan Hanuš, Vlastimil Hrubý, Adam Richter Obránci: Jakub Jugas, David Štěpánek, Andrej Curikov, Dominik Plechatý, Jan Krob, Libor Holík, Tomáš Břečka, Jaroslav Peřina Záložníci: Tomáš Hübschman, Tomáš Pilík, Jakub Považanec, Zoran Petrović, Miloš Kratochvíl, Kasper Hämäläinen, David Macháček, Rafael Acosta, Dominik Pleštil, Vladimir Jovović, Vojtěch Kubista, Dominik Breda, Michal Černák Útočníci: Martin Doležal, Jan Chramosta, Jan Matoušek, Oliver Velich

Do zimní přípravy se zapojili fotbalisté, kteří závěr loňského roku promarodili: kapitán Hübschman, Matoušek i Kratochvíl, naplno už trénoval také stoper Štěpánek, jenž celý podzim doléčoval zranění.

Před několika dny prodloužil v Jablonci smlouvu až do června roku 2022 gólman Vlastimil Hrubý, jenž je už pět a půl roku jedničkou mezi tyčemi. „Je to kvalitní ligový gólman. Vlasta je v Jablonci zabydlený a chce tady zůstat. Myslím si, že co se týče výkonnosti i charakterově, tak s Honzou Hanušem a Adamem Richterem vytvořili dobrou trojici,“ pochvaloval si trenér Rada.

Hlavní porci zápasů v České republice obstará tradičně zimní turnaj Tipsport liga, ve které Jablonečtí odehrají skupinu na pražském Xaverově proti Příbrami, Bohemians Praha 1905 a Dukle Praha.

Poté se jablonecká fotbalová výprava poprvé vydá na soustředění do Španělska. V posledních letech se tým připravoval v zimě výhradně v Portugalsku v rámci turnaje Atlantic Cupu, ale pro letošní rok připravil klub pro hráče v tomto směru novinku.

„Změna to asi bude, nikdy jsme tam nebyli, uvidíme, jaké to bude. V Portugalsku to bylo velice dobré, teď přišla změna, ale věřím, že si to hráči budou také chválit. Hotel není tak podstatný, důležité je hřiště a soupeři,“ tvrdí Rada.

Jablonecký trenér Petr Rada během tréninku

Odlet do Španělska je 23. ledna, návrat je plánovaný na 3. února. Na Pyrenejském poloostrově odehrají Jablonečtí kromě dvou až třífázových tréninků v teple tři přípravné zápasy. Prvním soupeřem bude ruský klub FK Krasnodar a ve druhém utkání by Radovi svěřenci měli nastoupit proti japonskému celku Šonan Bellmare. „Třetího soupeře se dozvíme v nejbližší době,“ uvedl Martin Bergman, mluvčí jabloneckého klubu.

Po návratu ze španělského soustředění se už budou fotbalisté Jablonce připravovat v domácích podmínkách a generálkou na start jarní části sezony bude v sobotu 8. února v Nymburku duel s druholigovým Vyšehradem. O týden později vstoupí do první ligy domácím utkáním s Příbramí, přesný termín ještě není známý.