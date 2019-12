O Sýkoru a Jovoviče bude zájem, tuší jablonecký kouč Rada

„Myslím si, že hlavně Sýkoru, o kterého bych hodně stál, si Slavia nejspíš stáhne zpět. Měl to tu jen do zimy a přece jen je to hráč, který dal na podzim šest gólů a na sedm nahrál,“ řekl Rada v rozhovoru pro Českou televizi.

Jan Sýkora z Jablonce (uprostřed) hraje balon v utkání proti Českým Budějovicím.

„Čekám, že zájem bude také o Jovoviče, který by mohl být hodně zajímavý hlavně pro týmy ze zahraničí.“ Místo Sýkory by podle Rady měl klub přivést jiného hráče. „O ostatních, kteří jsou tu na hostování – Jugas, Plechatý a Matoušek – mám zatím zprávy, že by měli zůstat do konce sezony,“ uvedl kouč Jablonce.



V létě jablonecký tým opustilo šest fotbalistů základní sestavy v čele s obráncem Hovorkou či záložníkem Trávníkem. „S tolika odchody jako letos v létě jsem nepočítal. Kromě brankáře se tu za dva roky vyměnila kompletně celá jedenáctka,“ připomněl Rada.

Kdyby měli teď v zimě zase odejít tři nebo čtyři hráči, už by to podle něj bylo hraniční. I proto, že hlavní konkurenti Jablonce, jako jsou Slovácko, Mladá Boleslav či Ostrava, takovou fluktuací neprocházejí.

„To je naše nevýhoda. A zvykat si na to nechci. Chcete budovat tým, aby byl třeba dva roky pohromadě, ale klub je na tom ekonomicky závislý,“ vysvětluje jablonecký kouč.



Odchody ho však na druhou stranu i motivují. „Když se prodá šest hráčů, tak chci dokázat, že i tak se to dá hrát slušně – a jsme třetí,“ říká Rada spokojeně. Na jaře by chtěl udržet tým Jablonce v první ligové šestce a utkat se o evropské poháry.