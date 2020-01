Zajistit si kvalifikaci o Evropskou ligu, přeje si jablonecký Břečka

„Po podzimu jsme třetí, což je super, a tuhle pozici chceme samozřejmě uhájit, abychom si zase zajistili kvalifikaci o Evropskou ligu,“ přeje si 25letý jablonecká stoper Tomáš Břečka.

Jak jste strávil sváteční období?

Vánoce mám hodně rád, hlavně se vždycky těším na kapra s bramborovým salátem, to je tradice, to prostě musí na stole být. Užívám si tu pohodu, protože přes rok se domů moc nedostanu, proto jsme byli přes svátky převážně doma u rodičů, kde jsem potkal kamarády, se kterými se taky moc nevidím. A před Silvestrem jsme odjeli na pár dní do Kataru odpočinout si v teple u moře.

Hlídáte se v tomto období nějak v jídle?

Ne, že bych se nějak přejídal, ale ze začátku vůbec. Po Vánocích už to ale radši trochu hlídám, protože to nejde, abych celou dobu jen jedl...

Odpočinul jste si od fotbalu?

To ani ne, protože za prvé byl fotbal jedním z hlavních témat při těch různých návštěvách, a za druhé jsem si byl s bývalými spoluhráči samozřejmě zahrát. Na Štěpána jsme měli turnaj. Ale celkově jsem si po tom dlouhém podzimu dobře odpočinul a od rodiny jsem nabral pozitivní energii.

Jaký byl váš poslední týden před startem zimní přípravy?

Měli jsme individuální plán, který se musel plnit. Šlo hlavně o běhání a je to znát, protože kdybych celou dovolenou jen seděl na zadku na gauči, tak by bylo mnohem těžší se do toho tréninku zase dostat. A je to i určitá prevence před zraněními, když je člověk už dobře rozhýbaný.

Jaký tedy byl úvodní trénink?

Zmrzlý a tvrdý, umělka není úplně super, ale první fotbálek jsme si zahráli a dobře jsme se při něm rozdýchali před tím, co nás ještě čeká. Budou to zase dlouhé běhy, hodně kilometrů, ale pak se to bude zkracovat a bude to víc o intenzitě. K tomu nás čeká sedm zápasů, z toho tři na soustředění ve Španělsku, což je asi na tu délku přípravy optimální počet.

S jakými plány půjde Jablonec do jarní části?

Po podzimu jsme skončili třetí, což je super, a tuhle pozici chceme samozřejmě uhájit, abychom si zase zajistili kvalifikaci o Evropskou ligu. Dalším cílem je, že rozhodně nechceme zopakovat nějaký podobný zápas jako v Příbrami, kde jsme v srpnu totálně vyhořeli a prohráli nula čtyři. Takový výbuch už nesmí nastat. Paradoxně hned první utkání jarní části hrajeme doma proti Příbrami, takže máme velkou šanci ten první vzájemný zápas odčinit.

Z kádru odešel jen Sýkora, to je velká změna oproti létu, kdy se tým hodně změnil, jak to berete?

Je to určitě dobře, že jsme až na Honzu zůstali spolu, protože mužstvo se ještě víc ustálí a sehraje a dává nám to větší šanci na ten jarní boj o pohárové příčky.