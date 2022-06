Jovoviče jsme okamžitě chtěli, říká Radův jablonecký nástupce Horejš

„Prožíval jsem to silně, nebudu lhát. Samozřejmě mi bylo těžko, když tady v Jablonci Bohemka v předposledním kole v poslední vteřině vyrovnala a ještě nebylo hotovo,“ popsal nový jablonecký kouč, 45letý David Horejš. „Jsem rád, že to Jablonec nakonec zvládl, byla to těžká utkání a psychika hrála svoji roli. Ta ligová sezona se samozřejmě nepovedla, hlavně gólů prostě bylo málo, to viděl každý. Teď už se ale musíme koukat dopředu a zapracovat na tom, aby Jablonec zase branky začal střílet.“

Jaký byl první oficiální den u týmu Jablonce?

Já jsem hlavně rád, že všichni po týdnu plnění individuálních tréninkových plánů dorazili plni elánu a zdraví, že se nám podařilo mužstvo doplnit a že by se brzy měli ještě připojit i další noví hráči.

Představy o doplnění kádru se tedy naplnily?

S panem Peltou (majitelem klubu) jsme se o tom bavili hned, jak jsme se domluvili na mém angažmá. Hlavně jsme chtěli, aby přišli hráči, kteří budou ‚hladoví‘ a tu hru osvěží. A myslím, že právě tohle ti noví hráči splňují. Jsou to třeba Šulc, Polidar, ve středu by se měl zapojit Sejk a v pondělí i Jovovič. Celkově je v mužstvu obrovská kvalita a půjde jen o to, abychom to dobře spojili a dokázali předvádět kvalitní fotbal.

Pojďme k některým posilám konkrétně. Co Šulc z Plzně, který neměl druhou půlku sezony v Plzni úplně vydařenou?

Pořád je to mladý hráč s velkým potenciálem. Myslím, že v Plzni odehrál i dobré zápasy, ale chyběla mu produktivita, to asi všichni ví. Ale já vím, co od něho můžu čekat, protože jsem ho měl rok v Českých Budějovicích, a věřím, že do způsobu hry, který budeme chtít praktikovat, se nám bude hodit.

Zmínil jste i zajímavé jméno - křídelníka Jovoviče, kterému se v Jablonci čtyři roky dařilo a udělal si u fanoušků dobré jméno. Jak probíhal jeho návrat?

Když se ta možnost naskytla, tak jsme ho okamžitě chtěli, protože odešel Pilař. A my jsme potřebovali hráče, který umí hrát mezi řadami, jeden na jednoho a má dobrá řešení situací. Jsem rád, že se Vlado Jovovič takhle rozhodl, mluvil jsem s ním a bylo znát, že do Jablonce zase chce, což pro mě bylo podstatné.

Z hostování se vrací zkušený útočník Chramosta, počítáte s ním?

Počítám se všemi, kteří jsou tady. Honza Chramosta je hráčem Jablonce, v minulé sezoně svými důležitými brankami pomohl na hostování Bohemce zachránit ligu a teď se vrátil zpátky. Je to hráč, který góly pořád dávat umí, a já bych se ho nerad zbavoval.

Smlouvu o další rok prodloužil kapitán týmu, nestárnoucí Tomáš Hübschman...

...já jsem chtěl, aby v mužstvu ještě dál byl. Je to charakterově skvělý kluk, obrovská osobnost a trenérovi může v kabině vždycky pomoct. A když jsem viděl poslední čtyři zápasy Jablonce v minulé sezoně, tak na tom hřišti i přes svůj věk vypadal velice dobře a mužstvu má pořád co dát. Jsem rád, že zůstává.

Václav Kadlec z Jablonce na prvním tréninku letní přípravy

Jak bude vypadat letní příprava?

V prvním týdnu nás čeká kondiční soustředění v Břízkách, pak absolvujeme klasickou dvoutýdenní přípravu tady v Jablonci, během které odehrajme dvě přípravná utkání s Bohemkou a Varnsdorfem. Následně pojedeme na desetidenní herní soustředění do Itálie, kde bychom už chtěli vyladit formu na začátek sezony. Chceme, aby se i díky posilám intenzita hry zvedla. Ke zkušené kostře mužstva Hübschmanovi, Považancovi, Malínskému, Houskovi a dalším jsme chtěli přivést mladé, dravé a ambiciozní kluky. Tak, aby ta směs herně fungovala.

Už je ohledně posil hotovo?

To ne, mužstvo samozřejmě ještě na některých postech chceme doplnit, hlavně potřebujeme přivést stopera. Věřím, že se to povede, některé hráče vytipované máme. Kádr bude teď širší a já chci, aby v Jablonci byli hráči, kteří za něj opravdu budou chtít hrát, a zároveň ti, kteří budou mít tu největší kvalitu.