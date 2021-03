Konec jabloneckého trápení. Doležalův gól ho vrátil před Liberec

Jablonečtí nenastoupili na stadionu nejhoršího mužstva ligy v nejlepším rozpoložení, protože z předchozích čtyř utkání vytěžili pouze bod a v prvním poločase to bylo na jejich výkonu proti Opavě znát.

„Byli jsme v těžkém období, kdy jsme dva poslední domácí zápasy bodově nezvládli, a v prvním poločase to byl spíš boj jen s náznaky šancí,“ řekl kouč Jablonce Petr Rada. „O pauze jsem hráče upozorňoval, že prostě musí být aktivnější a že jenom bráněním tady neuspějeme.“



Do druhé půle už jeho svěřenci vstoupili opravdu mnohem razantněji a výsledkem byl vítězný gól v 51. minutě. Považanec šikovně obloučkem uvolnil na levé straně Podaného, do jeho centru se položil na chvíli nehlídaný Doležal a hlavičkou v pádu umístil míč přesně k tyči. „V první moment jsem si říkal, že si balon ještě zpracuju, ale nakonec jsem do toho šel hlavou, i když to bylo docela těžké, a jsem rád, že jsem to trefil,“ popsal svůj pátý gól v sezoně Martin Doležal, jehož tři další nadějné možnosti gólem neskončily.

Stav byl tak dál těsný a v 73. minutě byli fotbalisté Opavy jen kousek od vyrovnání. Už začali slavit, ale o gól je připravil kuriózní moment. V 73. minutě po hlavičce Smoly už mířil míč do brány, ale spoluhráč Nešický ho ještě před čárou dorazil do sítě, ovšem z ofsajdové pozice... „Nešický do toho nepochopitelně na brankové čáře sáhl a udělali jsme z toho ofsajd. To je na vysílání na Silvestra, tohle jsem dlouho neviděl,“ přiznal kouč Opavy Radoslav Kováč.



Jablonečtí teď budou mít dvoutýdenní přestávku, protože nedělní domácí šlágr proti Spartě byl kvůli karanténě v týmu Pražanů odložen a zápas ve Vlašimi v osmifinále poháru, do něhož některé prvoligové celky včetně Liberce vstoupí v tomto týdnu, se posunul až na konec března.