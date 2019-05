Hanuš čekal v Jablonci na šanci 47 zápasů: Má představa byla jiná

Jenže do brány Jablonce se 31letý Hanuš v první lize téměř rok a půl nedostal a dlouhých 47 zápasů v řadě strávil na lavičce v nezvyklé roli dvojky.

Premiérovou šanci dostal gólman, jenž měl dosud v nejvyšší soutěži na kontě 115 zápasů, až v neděli v utkání 4. kola prvoligové skupiny o titul v Praze proti Spartě.

„Když jsem přišel do Jablonce před rokem a půl, tak moje představa byla trošku jiná. Myslel jsem si, že si ligový zápas zachytám o trochu dřív, ale musím to vzít tak, jak to je. Každý má svoji cestu, já se v tomhle nevzdávám a uvidím, co bude dál. Pravdou je, že jsem rád, že jsem si mohl zachytat,“ uvedl Jan Hanuš.

Debut v jablonecké bráně měl ale hořký, protože v nezáživném duelu, který už nemohl na konečném postavení obou týmů v tabulce nic změnit, prohrál jeho tým se Spartou 0:2. Góly inkasoval zblízka a těžko jim mohl nějak zabránit.

„Cítil jsem se dobře, jen škoda, že jsme prohráli,“ říkal Hanuš. „První půlka nebyla z naší strany moc povedená, hodně jsme kazili, lehce přicházeli o balony a špatně jsme rozehrávali. Po standardce jsme zbytečně inkasovali a pak ještě k tomu přišla červená karta Hovorky, která prakticky rozhodla o výsledku zápasu. Druhý poločas to vyloučení ovlivnilo hodně a když jsme dostali druhý gól, tak bylo po zápase.“

Podle vyjádření jabloneckého trenéra Petra Rady by měl dostat Hanuš šanci v bráně i v nedělním domácím derby s Libercem.