Jablonec přežil šance, pak udeřil mladý Pleštil. Rada chválil Doležala

Jablonečtí tak porazili Slezany na podzim už potřetí, když předtím zvítězili doma v lize a na konci října venku v poháru po prodloužení.



„Teď jsme sem jeli v úplně jiné situaci než před pohárem. Opava má nového trenéra a získala čtyři body s našimi konkurenty o přední příčky. Proto jsme přijeli s respektem, Opava je hodně nepříjemný soupeř, má spoustu kvalitních hráčů, a proto si toho vítězství ceníme,“ uvedl Petr Rada, jablonecký kouč.

Jeho svěřenci měli v první půli štěstí, když Šulc trefil v jasné šanci jen tyč, ale brzy po změně strany šli do vedení po akci Holíka a šikovném zakončení Doležala, jenž oslavil svůj osmý letošní gól.

Souhrn 19. kola fotbalové ligy

„Pro mě ale není podstatné, jestli dá gól. Pro mě je důležitá jeho práce a nevidím v lize lepšího středního útočníka,“ chválil Rada urostlého forvarda Doležala. „Vyhraje spoustu míčů, navíc se vykopal i technicky, maká do devadesáté minuty naplno a je obrovským přínosem pro mužstvo. Dal už osm branek, ale i kdyby je nedal, jeho výkony jsou k nezaplacení a je zaslouženě v reprezentaci.“



Opavští srovnali v 70. minutě po hlavičce Žídka a následně dostali Jablonec pod obrovský tlak. Hosty držel gólman Hrubý, ale hned dvakrát za něj musel zaskočit na brankové čáře Jugas a zachránil jisté góly.

To samé se mu přitom povedlo i v minulém týdnu proti Budějovicím, ale tehdy to k bodům nakonec nepomohlo. „Poslední dobou mě to trefuje, je to o štěstí. Jsem rád, že jsme to uhráli, protože Opava se probudila, hraje slušně a pro nás jsou to odsud hodně důležité body,“ říkal jablonecký stoper Jakub Jugas.

Severočeši kritické momenty přežili a v závěru naopak sami gólově udeřili. Tři body jim vystřelil v 82. minutě po kratičkém pobytu na hřišti a prvním dotyku s míčem střídající mladík Pleštil. Po centru Kroba zleva a teči domácího beka Svozila vlétl na druhé straně do pokutového území a přesně zakončil.

„Neměl jsem asi úplně za úkol dát gól, spíš jsem měl podržet balon a připravit šanci klukům. To, že to vyšlo na mě, je skvělé. Jen jsem se soustředil na to, abych se trefil k tyči,“ radoval se 20letý záložník Dominik Pleštil, pro něhož to byl premiérový prvoligový gól v jedenáctém startu.