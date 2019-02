Příprava doma nás semkla, říká opavský trenér Kopecký

Takže je to z vašeho pohledu plus, nebo minus, že jste zůstali v domácích podmínkách?

Je to složité, těžko spekulovat. Každý klub má nějaké možnosti. My jsme to brali jako fakt, že zůstáváme tady. A udělali jsme vše, co jsme si předsevzali. Měli jsou soustředění v Uherském Brodě, ale určitě trénovat na přírodní trávě v patnácti stupních je příjemné, lepší než v mrazu na umělé trávě. Ale je otázka, jak to týmy dokážou využít vzhledem k velké změně teplot, pokud přiletěly z Portugalska, Turecka, Kypru a tady máte třeba minus pět stupňů...

Takže vám to nevadí?

Asi bych lhal, kdybych tvrdil, že nechci trénovat na přírodní trávě. Určitě bychom to přivítali, ale nedá se nic dělat.

Karviná - Opava Sledujte od 15.00 online.

První dva duely jara hrajete na hřištích soupeřů, v Karviné a Jablonci. Co to pro vás znamená?

Neviděl bych to úplně jako nevýhodu. Začátek jarní části ligy je otevřený. Všichni víme, o co se hraje, ale nevidím to až jako takovou nevýhodu. Samozřejmě naše domácí prostředí je fantastické, ale soupeři budou doma pod tlakem. Viděl bych to padesát na padesát.

V přípravě jste až na jeden poločas hráli se čtyřmi obránci. Systém s tříčlennou obranou jste už zavrhli?

Určitě ne. Nezavrhli. Máme připravené různé varianty. Bude záležet, jací soupeři proti nám nastoupí.

O sestavě máte jasno?

Jsou tam nějaké dva otazníky, které řeším. Všichni hráči jsou zdraví, což jsem rád, protože zpočátku jsme měli menší problémy. Schaffartzik je sice po operaci menisku, ale už s námi nějakou dobu trénuje. Jde o to, aby se po herní stránce dostal do nějaké pohody. A Jursa měl problémy s krční páteří.