Šéf teplických fotbalistů Hynek rezignuje kvůli účasti na Bendově party

„K 31. lednu rezignuji na funkci člena představenstva i ředitele FK Teplice. Vnímám své pochybení a nechci svým činem poškodit mediální obraz klubu, proto jsem se takto rozhodl,“ vysvětluje Hynek, který klub vedl od září 2014.

Pavel Šedlbauer

Šéf představenstva klubu Pavel Šedlbauer k tomu řekl: „Pan Hynek se zúčastnil akce, která je v rozporu s naším etickým kodexem. Nechtěl poškodit náš klub, a tak se zachoval tak, jak chceme, aby se chovali všichni. Nemám moc rád spojení padni komu padni, ale tady to platí. Je to v naprostém souladu s tím, co chceme. Být féroví, transparentní. Když někdo poruší etický kodex, ať je to kdokoliv, musí nést následky.“

Osobně to o všem Šedlbauera mrzí. „Jsou tady dva směry. Jeden je činnost klubu, která není vidět, tam odvedl velice dobrý kus práce, máme vše srovnané, systematické, finančně kontrolované. A pak je ta druhá část, kterou vidí hlavně veřejnost, což jsou výsledky našeho týmu, kde nejsme spokojeni my, pan Hynek ani fanoušci. Probíráme to se sportovním vedením a věřím, že se v rámci možností, které máme, posuneme dopředu,“ přeje si Šedlbauer.

Fan klub FK Teplice už ve středu v otevřeném dopise vyzýval Šedlbauera, aby Hynka odvolal. „Jsme rádi, že fanoušky máme a že se nějak vyjadřují, ovšem hlavní důvod odchodu pana Hynka je právě ta etika, kterou se snažíme tlačit do každého zaměstnance i do každého hráče,“ tvrdí šéf teplického představenstva. Sám se teď zapojí do řízení klubu a zároveň bude hledat náhradu za Hynka.

„Pojedeme nějaký čas v krizovém scénáři, budu zapojen do operativy a budeme se snažit najít nejprve nějaké provizorní řešení a později trvalé.“ Že by Hynka nahradil sportovní manažer klubu Štěpán Vachoušek, o tom se prý neuvažuje. „Nechci komentovat žádná jména, ale Štěpán Vachoušek už toho má teď až nad hlavu.“