Odvolejte ředitele Hynka za Bendovu party, žádá fanklub fotbalových Teplic

„Díky boji Vás a celého klubu za očistu českého fotbalu, díky kladnému přístupu klubu i firmy AGC (majitele FK Teplice) ke společenské odpovědnosti, díky akcím klubu v rámci nadačního fondu jsme my, fanoušci, právem hrdí na žlutomodré barvy. Bohužel tento kladný obraz byl nezodpovědným chováním pana Hynka silně pošpiněn,“ stojí v otevřeném dopise. „Věříme, že celou situaci důkladně zvážíte a vyvodíte z ní pro nás jediné možné východisko, kterým je okamžité odvolání pana Hynka z pozice ředitele FK Teplice a člena představenstva FK Teplice.“

Bývalý šéf ústecké ČSSD Benda pořádal ve svém teplickém hotelu Prince de Ligne dvě oslavy, Hynek se zúčastnil té první. „Byl jsem tam v pátek, pana Bendu znám strašně dlouho, možná už 25 let. Tak mi přišlo slušné popřát mu. Byla to chyba, vím to,“ uznal Hynek. „Samozřejmě vím, že na omluvu je pozdě. Neměl jsem tam chodit. Počítám s tím, že jestli jsem porušil nějaké nařízení vlády, bude se řešit a trest přijmu. Šel jsem tam jako soukromá osoba, ne za klub. Jestli mě pan Šedlbauer odvolá, to se musíte zeptat jeho.“

Teplický klub dlouhodobě bojuje za očistu českého fotbalu a zakládá si na vysokém morálním kreditu. I proto Šedlbauer poté, co praskla účast politiků a vlivných osobností na narozeninovém dýchánku, vyzval k demisi z pozice předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličku.

„Toto chování se nám nelíbí, protože je to jednoznačným porušením všeho, co musí v této zemi obyčejní lidé každý den dodržovat. Milan Hnilička měl jít při všech opatřeních, která platí, příkladem celé sportovní veřejnosti i samotným sportovcům,“ napsal Šedlbauer v prohlášení.

Když se provalila i Hynkova účast, nedal jasnou odpověď na to, zda to pro ředitele klubu bude mít nějaké následky.

Fanklub FK Teplice si myslí, že by mělo. „Chápeme chování všech účastníků oslavy jako nepřípustné. Stejný postoj jste zaujal také Vy úterním prohlášením na adresu pana Hniličky, což jsme přivítali, protože to koresponduje s dlouhodobým postojem FK Teplice,“ uvedl fanklub.

„Vyjádření pana Hynka, že šel jen poblahopřát svému dlouholetému kamarádovi, protože to považuje za slušnost, bereme jako výsměch a urážku všech hodnot, které náš klub zastává. Vadí nám nejen zmiňované porušení vládních nařízení, ale také to, do jaké společnosti se zapletl, jak se nyní na náš klub bude nahlížet. Věříme, že Vy i ostatní zástupci klubu a firmy AGC vnímají tuto situaci stejně.“

Pokud Hynek neskončí, obávají se nejvěrnější fanoušci, že teplický klub už nebude vnímán jako transparentní. „A že všechny další boje proti korupci, nefér jednání, všechny další programy sociální zodpovědnosti nebudou brány pozitivně a s vážností, s jakou byly brány doposud,“ míní fanklub.

„V případě pana Hniličky Vám také nestačí složení poslaneckého mandátu, proto věříme, že pana Hynka nebudete trestat pouze pokutou či podmínkou, nebo omezením některých pravomocí. Z našeho pohledu se jedná o výrazné pošpinění image klubu, neobstojí ani argument, že pan Hynek není veřejně činná osoba. Ten by v žádném případě neměl obstát jako alibi pro jeho další pokračování ve výše zmíněných funkcích. Mějme, prosím, jeden společný cíl - co nejlepší kredit našeho klubu.“

Petr Hynek, vystudovaný chemický inženýr, se stal ředitelem FK Teplice v září 2014. Už dekádu předtím pracoval v klubové dozorčí radě. Na pozici nejvyššího výkonného muže klubu nastoupil po zesnulé funkcionářské legendě Františku Hrdličkovi.