Šance jsme měli řešit lépe, ví po duelu s Jabloncem hradecký trenér Horejš

Spáčil: Gól! A penalta? Mám na ni svůj názor V jeho krátké kariéře další posun. Před týdnem si Karel Spáčil poprvé zahrál prvoligový zápas v základní sestavě, nyní k tomu v Jablonci přidal svůj premiérový gól v této soutěži. Dvacetiletý stoper Hradce ho vstřelil už po pěti minutách. Jenomže na konci úvodní půli domácí vyrovnali po penaltě, kterou sudí odpískali po zákroku právě Spáčila. „Proto ze svého gólu nemám takovou radost, beru vinu na sebe,“ vypravoval fotbalista, který do Hradce přišel jen pár dnů před startem jara z druholigového Prostějova, „že jsem dal první ligový gól, mi dojde asi později, ale za tu penaltu jsem na sebe naštvaný.“ Penaltu sudí dlouho zkoumali, jak jste ji viděl vy?

Mám na ni svůj názor, ale budeme věřit rozhodčím. Byla, nebo nebyla?

Tohle nechci říkat, že nebyla, od toho tady nejsem. Už předtím jste ale zažil mnohem příjemnější chvíli, vstřelil jste svůj první ligový gól. Nacvičená akce po rohovém kopu?

Na tréninku to opravdu nacvičujeme a já mám za úkol zavírat zadní tyč, kam přiletí míč. Jsem rád, že jsem i tímhle mohl týmu pomoct. Výhra z toho ale nakonec nebyla, i když jste po vyloučení soupeře dost dlouho měli výhodu jednoho hráče. Zklamání?

Určitě, měli jsme si odvézt tři body. I když v té výhodě kombinovat na tom těžkém terénu bylo složité. Nic to ale na tom nemění. V závěru jste měli velký tlak, o to větší škoda?

Je pravda, že jejich brankář tam pokryl tři čtyři šance, ale to náš hlavně v první části druhé půle také. Na jaře čekáte vy i tým na první výhry, body přibývají pomalu.

Je pravda, že potřebujeme vyhrávat, že body potřebujeme, snad si z každého zápasu ale odneseme něco dobrého.