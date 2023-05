Smutek v Hradci: Chtěli jsme šanci do odvety, ale zůstalo to jen v kabině

„Říkali jsme si, že to musíme dohrát důstojně a mít šanci do odvety, ale zůstalo jen u slov v kabině. Tahali jsme od začátku za kratší konec,“ uvedl Stanislav Hejkal, jenž hradecký tým koučoval v posledních zápasech poté, co nemocný Miroslav Koubek u týmu skončil.

Pro Hradecké to byl poslední zápas v mladoboleslavském azylu, kde se jim příliš nedařilo a vyhráli tady jen šest ze 17 zápasů v ročníku. V létě by se už měli přestěhovat na svůj nový stadion.

Naopak Liberec zastihl závěr sezony ve střelecké formě. Po čtyřech gólech Českým Budějovicím si včera připsal nejvyšší venkovní výhru od července 2012, kdy stejným výsledkem zvítězil v Příbrami.

„Byli jsme silnější na míči a v lepším pohybu. Hráli jsme technicky, kombinačně po zemi. V druhé půli naše převaha nebyla taková vzhledem k tomu vedení,“ sdělil liberecký trenér Luboš Kozel.

Hradečtí tuší, že páteční odveta bude z pohledu nadějí na konečný úspěch v tomto dvojzápase hodně těžká. „Odvetu jsme nevzdali, budeme hrát, jako by to bylo 0:0, abychom se mohli divákům kouknout do očí, ale v Liberci to bude těžké,“ připustil Hejkal.

Liberec o své vysoké výhře rozhodl už v prvním poločase. Nejprve dal krátce po sobě dvě branky a v nastaveném čase úvodní části přidal třetí. Po přestávce nebylo co řešit, vítěz a favorit série byl jasný.

Kouče Hejkala výsledek zápasu a hlavně jeho průběh pochopitelně zklamaly: „Hradec musí být organizovaný a bojovný, musí tam být srdíčko, jen nový stadion nám ligu nezachrání.“