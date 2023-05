Hradecký cíl na závěr? Nechceme, aby byla cítit pachuť, poznamenal Hejkal

Hradečtí mají už jen mizivou šanci na to, že by v odvetě o konečné sedmé místo svého soupeře přetlačili, že by mu je vzali a s tím i milionovou prémii pro úspěšnější tým.

Může za to první utkání, v němž na Liberec nestačili, a tak se nyní na sever Čech vydají se čtyřbrankovou ztrátou.

Možná je těžké v této situaci hledat motivaci. „Musíme zabránit tomu, aby poslední nepovedený výkon s Libercem vrhl stín na celý ročník, to si hráči nezaslouží,“ poznamenal Hejkal, „skončili jsme na osmém místě v základní části. Posbírali jsme 38 bodů a vyřadili Boleslav, kterou jsme porazili na jejím stadionu, aniž bychom dostali gól.“

Proto se vyplatí dnes hrát tak, aby úspěšná sezona neskončila rozpačitě. „Dojem z celé sezony závěr vždycky ovlivní. Nechceme, aby byla cítit pachuť, protože jinak byl tenhle rok super. Můžeme být pyšní na to, jakou práci jsme odvedli. Nechceme si to teď na konci nechat zničit,“ nahlíží na dnešní duel zkušený záložník Jakub Rada.

Hradec vydařenou sezonou splnil hlavní cíl: do příští sezony, v níž se usídlí na zbrusu novém stadionu a skončí tak dvouletý mladoboleslavský azyl, půjde jako prvoligový.

V pátek záleží na tom, aby v hráčích nezůstala pachuť po víkendové vysoké porážce. „Víme, že to byl výbuch. Všechno jsme si už vyříkali. I když to už na sedmé místo zřejmě stačit nebude, musíme jet do Liberce s přesvědčením, že první zápas odčiníme a vyhrajeme,“ říká jasně Rada.

„Nad tím, co jsme předvedli, se musíme zamyslet, takhle se hrát nedá. Podobně se už prezentovat nechceme,“ uvedl také trenér Hejkal, jenž se pro příští sezonu vrátí na post asistenta, jeho novým šéfem bude Jozef Weber.