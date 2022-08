Dvě výhry? Při kvalitě soupeřů dobrý začátek, říká hradecký Vlkanova

Fotbalisté Hradce Králové v zápase s Bohemians v Praze znovu naznačili, že by loňský výsledek nemusel být jen výjimečným výkřikem do fotbalové historie. „Je to pro nás dobrý začátek sezony. Na to, jaké jsme měli soupeře, je to pro nás herně i bodově dobré,“ těší kapitána hradeckého mužstva Adama Vlkanovu.

Hradec si do Prahy dojel pro druhé vítězství, kterým svoji letošní bilanci srovnal na dvě výhry a dvě prohry, shodné je i skóre, jež má hodnotu 4:4. Srovnání s loňskou nováčkovskou sezonou vyznívá v tomto ohledu pro letošek příznivěji.

Zatímco před rokem měli Hradečtí tři body za tři remízy a na první výhru teprve čekali, letos už bodů mají šest.

„Máme v týmu velkou kvalitu. Už loni byl tým velmi dobrý, teď však ještě přišli hráči, kteří kvalitu zvyšují. Předvedl to třeba Ryneš, který je velmi dobrý do ofenzivy,“ pochvaluje si hradecký kapitán.

On sám v zápase na Bohemians předvedl výborný výkon, jenž gradoval druhým gólem. Pro loni nejproduktivnějšího hráče hradeckého mužstva - osm branek a osm asistencí - to byla první trefa v letošním ligovém ročníku.

„Věřil jsem, že nějaké šance přijdou. Že přišly až teď, možná trochu ovlivnilo to, že jsme měli těžké soupeře, proti nimž jsme se moc nedostávali do velkých šancí, spíše jsme bránili. Teď to byl konečně soupeř, se kterým můžeme hrát otevřenější fotbal,“ míní Vlkanova.

Hradec ho na Bohemians předváděl hlavně v prvním poločase. Dařilo se mu držet domácí tým od své branky a být velmi nebezpečný před soupeřovou. „První poločas byl z naší strany velmi dobrý, vypracovali jsme si dost šancí a byly z toho nakonec i dva góly,“ kvituje Vlkanova.

Lepší vyznění, především výsledkové, ještě před přestávkou Hradci vzala penalta, kterou sudí Zelinka nařídil až po zásahu videorozhodčího. „Nikdo ani nevěděl, že tam nějaký faul vůbec byl,“ poznamenal k hradecký kapitán, „bohužel nás to přibrzdilo a v druhé půli nás Bohemka dlouhými nákopy a jednoduchou hrou zatlačila.“

Úvodní zápasy v první lize ● sezona 2021/2022

H. Králové - Bohemians 1:1

Karviná - H. Králové 1:1

H. Králové - Liberec 1:1

Slovácko - H. Králové 1:0 ● sezona 2022/2023

H. Králové - Slavia 1:0

Slovácko - H. Králové 1:0

H. Králové - Plzeň 1:2

Bohemians - H. Králové 1:2

Hradec se spíše bránil a směrem dopředu už nebyl tak nebezpečný. Přesto všechny šance domácích přežil a výhru udržel. „Musíme si vážit toho, že jsme to dokázali uskákat a ubránit, avšak je škoda, že po tak vydařeném začátku jsme to museli dohrávat takhle místo toho, abychom hráli takový fotbal, jaký jsme hráli v prvním poločase,“ uvedl hradecký kapitán.

Pro Hradec byl zápas v Praze z dosavadních čtyř druhý, který dohrál v jedenácti hráčích. Na Slovácku hrál v oslabení téměř celý poločas, proti Plzni více než hodinu. „Dohráli jsme v jedenácti podruhé a je z toho druhá výhra,“ poznamenal k tomu Vlkanova.

Zápas se ve Vršovicích hrál o dva dny později, než stanovil původní program. V sobotu týmy na hřiště nepustil prudký déšť, avšak za deště se hrálo i v pondělí večer. Tentokrát ale nebyl zdaleka tak silný. „Pro mě ideální terén, žádné kaluže, klouzalo se to, míč byl rychlý, zatímco v sobotu se hrát nedalo vůbec,“ řekl kapitán a dodal: „Pro nás menší, pohyblivější hráče to byla výhoda, na Bohemku, která má robustnější třeba stopery, to platilo.“