Rozumné, byla by to vzdušná válka, ocenil hradecký trenér Koubek odklad

Po delší diskusi mezi zástupci obou klubů se nakonec ukázalo, že odložení bude trvat jen něco přes dva dny, přesně 51 hodin. Zápas mezi domácím týmem, jemuž po třech odehraných kolech překvapivě patřila dělená první příčka tabulky, a hosty z Hradce, dostane druhou šanci v pondělí v 19 hodin.

„Rozhodnutí to bylo rozumné, hřiště bylo naprosto neregulérní, míč by se po hřišti nekutálel ani neodrážel,“ uvedl pro klubový web trenér hradeckého mužstva Miroslav Koubek, „s fotbalem by to nemělo nic společného, ten se hraje hlavně po zemi, ale tohle by byla nějaká vzdušná válka.“

Ještě než se obě mužstva z vršovického stadionu odebrala, bylo jasné, že ani pro jedno nedojde k vážnému narušení nejbližšího programu. „Velký zásah do našeho programu to není. Tím, že jsme se dohodli na pondělním termínu, tak nám odložení nevytváří případný nějaký anglický týden,“ uvedl hradecký kouč, „my sice oproti domácím pendlujeme, ale my to zvládneme, program upravíme.“

Na Hradec, stejně jako na ostatní prvoligová mužstva čeká tzv. anglický týden už příští týden, kdy je na programu středeční vložené kolo, v němž Hradec nastoupí v Mladé Boleslavi, ale nebude to v pozici domácího mužstva, bude naopak hostem klubu, jenž mu už druhým rokem poskytuje azyl.

Pozici domácího týmu si v Mladé Boleslavi Hradečtí užijí už v neděli, kdy tam přivítají Olomouc. Právě nedělní termín tohoto zápasu je pro Koubkův tým vzhledem k dnešní dohrávce příznivý.

Fanoušci čekají před branami stadionu v Ďolíčku v Praze. Kvůli podmáčenému trávníku bylo odloženo utkání 4. kola první fotbalové ligy Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové. (20. srpna 2022)

Hradec do Prahy vyrazil k prvnímu ligovému zápasu sezony, v němž proti sobě neměl mít tým, jenž se zapojil do letošního ročníku evropských pohárů. Mužstvo Bohemians sice mělo daleko k úspěchům, které to Slavii, Slovácku a Plzni – dosavadním soupeřům Hradce – zajistily, ale v jeho prospěch zase mluví vydařený start do sezony.

V prvních třech kolech totiž Bohemians neprohráli a společně s nováčkem z Brna získali nejvíc bodů ze všech. Navíc klub v týdnu před odloženým zápasem získal Jana Morávka, jenž se do Čech vrací po dlouhém angažmá v Německu.