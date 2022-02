Hradec poprvé na jaře doma: Musíme dát gól jako na podzim

I přesto, že Hradec se po vydařeném podzimu drží v horní polovině tabulky a před týmy, jež jsou v tuto chvíli zapleteny do boje o záchranu, má stále solidní náskok.

Hradec Králové vs. Č. Budějovice Online reportáž v sobotu od 15 hodin

„Jde o sousedy v tabulce, budeme chtít ukázat svou sílu a bodovat. Na podzim se nám hlavně podařilo dát gól, to musíme v sobotu zopakovat,“ řekl k sobotnímu zápasu s Českými Budějovicemi, který se odehraje v Mladé Boleslavi, záložník Hradce Filip Novotný.

On sám na podzimní zápas vzpomíná jen v dobrém. Jednak se poprvé v sezoně dostal do základní jedenáctky kouče Koubka, jednak tam Hradec díky zmíněnému gólu 1:0 vyhrál a připsal si první výhru sezony na hřišti soupeře.

„Na začátku jsem nebýval ani v nominacích na zápas, pak jsem se do nich i vinou zranění některých spoluhráčů dostal. Jsem rád, že jsem si mohl ligu osahat a ukázat, že na ni mám. Teď musím trenéra přesvědčovat o svých kvalitách, aby mě v sestavě nechal,“ je si vědom hradecký záložník.

Hradec se do mladoboleslavského azylu po zimní pauze vrátí s faktem, že bude moci do sestavy nasadit některé hráče, kteří v neděli v Plzni hrát nemohli. Do utkání, jež začne zítra v 15 hodin, budou moci nastoupit útočník Vašulín a záložník Kodeš, kteří v Plzni chyběli kvůli trestu za žluté karty.