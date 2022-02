Bodíky ještě budeme muset intenzivně sbírat, ví kouč hradeckých fotbalistů

Nováček soutěže příjemně překvapil svým umístěním, bodovým ziskem i převáděnou hrou, což začal naplňovat výhrou nad Plzní.

Bude duel s jedním uchazečů když ne o titul, tak určitě o jednu z pohárových příček, opět oním ukazatelem, který nasměruje hradecké mužstvo na cestě k úspěchu?

Hradečtí tuší, že to tentokrát budou mít minimálně v jednom ohledu těžší než na podzim. „Vydobyli jsme si nějaký respekt, zapsali jsme se do povědomí, soupeři nás neberou jako snadnou kořist,“ vysvětluje hradecký pohled na věc záložník Jakub Rada, jenž se na podzim stal jedním ze základních kamenů úspěšného mužstva.

Co ještě Hradec v následujících týdnech a měsících fotbalově čeká?

Snaha co nejdříve utéct možným starostem

Bodový zisk z podzimu budí, hlavně s přihlédnutím k cíli sezony, za který před jejím startem byla logicky považována především záchrana, optimismus. Avšak k plácání se na konci tabulky nedošlo, Hradečtí až v posledním podzimním kole, do té doby šestí, opustili příčku, která by jim v nadstavbovém závěru soutěže zajistila místo ve skupině bojující o titul. I tenhle fakt ale nechává Hradecké před jarem nohama na zemi.

Kádr týmu pro jaro ● brankáři: Vilém Fendrich, Ondřej Mach, Patrik Vízek ● obránci: František Čech, Denis Donát, Štěpán Harazim, Jakub Klíma, Jan Král, Daniel Kutík, Michal Leibl, Jan Mejdr, Otto Urma ● záložníci: David Doležal, Jiří Kateřiňák, Petr Kodeš, Jakub Kučera, Filip Novotný, Jakub Rada, Dominik Soukeník, Adam Vlkanova ● útočníci: Pavel Dvořák, David Jurčenko, Filip Kubala, Erik Prekop, Daniel Vašulín

„Budeme bodíky ještě muset sbírat velmi intenzivně, stále jich je málo. Jsme si vědomi toho, že je před námi ještě náročná a složitá cesta. Ve středu je to pořádně našlapané a skupina o záchranu je pod námi pouze o šest bodů,“ upozorňuje hlavní kouč Miroslav Koubek. Nelze než s ním nesouhlasit, ač výchozí situace je víc než dobrá.

Kádr s minimem změn

Dva příchozí z druhé ligy - záložník Kučera z Líšně a útočník Rybička z Chrudimi, jehož příchod vedení klubu dotahuje - k tomu z vlastní mládežnické základny obránce Kutík a útočník Jurčenko. Méně změn v kádru snad ani nešlo udělat. Důvod je jasný, podzimní složení týmu se osvědčilo, změny jsou spíš projevem nezbytného okysličení. Nově příchozí dostávali v přípravě dost šancí, ale pro koho bude příležitost i v lize, se teprve uvidí. Větší šanci asi mají příchozí druholigisté. „Ligu začneme se zkušenější formací, ale pokud by nastal nějaký výpadek, na nováčcích jsme v přípravě poznali, že na to mají,“ řekl k mladíkům Koubek.

Na startu kvalitní soupeři toužící po odplatě

První tři jarní soupeři = první tři v ligovém podzimu Hradcem poražení. První dva - Plzeň a České Budějovice - to byla mužstva, která si na Hradec věřila, třetí - Pardubice - prohrál v prestižním derby. Všichni tři budou mít šanci vrátit Hradci podzimní nečekané příkoří a to pro ně bude velká výzva. Navíc hned na začátku pro Plzeň i proto, že to byla její první porážka na podzim, kdyby s Hradcem neprohrála, na konci podzimu by tabulce vládla. „Viktorka Plzeň je druhá, celou půlsezonu jede nad očekávání. Dokáže držet konzistentní linii, hraje pragmatický fotbal, to je její velká výhoda. Její největší propadák byl, že prohrála s Hradcem,“ uvedl Rada.

Petr Reinberk ze Slovácka (vpravo) fauluje v pokutovém území Filipa Novotného z Hradce Králové.

Začátek jara bez uzdravující se zkušenosti

Zimní příprava prvoligových týmů

Útočník Pavel Dvořák se po několikaletém putování českými a moravskými kluby vrátil do Hradce a ani on, ani Hradec toho patrně nelitují. Jeho herní vyzrálost a zkušenosti byly znát, stejně jako Rada zařadil se i Dvořák do téměř neměnné základní kostry týmu.

V závěru podzimu, ještě před posledním zápasem se Spartou, podstoupil plánovanou operaci kolene a krátká zimní pauza mu podle očekávání na návrat do plné fotbalové pohotovosti nestačila. Byť s mužstvem absolvoval soustředění v Turecku, jaro začne bez něj. „Je ve vydatném pohybu a naděje na jeho návrat vypadá dobře. Nesmíme to ale uspěchat, zatím trénuje,“ charakterizoval Dvořákův současný stav kouč Koubek.

Pokračování azylu v Mladé Boleslavi

Na tomto faktu není nic překvapivého, je známý od začátku. Co ale nyní bude zajímavé sledovat, je to, zda si Hradec udrží mladoboleslavský stadion jako opravdový domácí hrad, na kterém se těžko vyhrává. O porážce Plzně na něm už byla řeč a nebýt v posledním podzimním kole trochu smolné porážky 0:1 se Spartou, vyšel by Hradec v první části ligy z „domácího“ prostředí neporažen. Co v tomto směru ukáže jaro?

Pohárová naděje, los nabízí hratelného soupeře

Fotbalový Hradec bude na jaře živ nejen ligou, ale už za necelé dva týdny i pohárovou nadějí. Hradečtí jsou totiž po překvapivé výhře v Ostravě ve čtvrtfinále, pro nějž mu los za soupeře určil pražské Bohemians. Neradno je podceňovat, los však mohl dopadnout mnohem hůř. Před několika dny se kolem tohoto zápasu spustila bouře, protože Hradec chtěl hrát v Hradci na Bavlně, ale proti tomu se postavila fotbalová asociace a zápas nařídila sehrát v Praze na Bohemians. Hradec se oprávněně ozval, a tak se bude hrát v Mladé Boleslavi, tedy na jeho „domácím“ stadionu.