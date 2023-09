Vrba: Nebudeme s Plzní betonovat a čekat, jestli nám dá, nebo nedá gól

„Přišel na poslední chvíli. Viděli jsme ho v pár trénincích, takže ho nechci moc hodnotit. Ale vypadá zajímavě. Mohl by nám pomoct,“ řekl diplomaticky Vrba, který může kmenového hráče St. Louis City využít poprvé v nedělním domácím zápase proti Plzni (od 15 hodin).

Hostování 25letého spoluhráče Tomáše Ostráka ze St. Louis, navíc bez možnosti opce, moc logiky nedává. Už před jeho příchodem měl Vrba přetlak levých obránců. Jenže Lukáš Bartošák ztratil už na konci loňské sezony důvěru, Tomáš Čelůstka se po porážce ve čtvrtém kole v Hradci Králové ocitl mimo sestavu, a tak na levém kraji defenzivy kope přes nohu univerzál Reiter. Ve Zlíně ale věří, že Pidro bude přínosem. S týmem se zatím navzájem poznávají.

ONLINE: Zlín vs. Plzeň podrobná reportáž v neděli od 15:00

„Šikovný hráč s dobrou levou nohou, silný v soubojích, nebojí se hrát,“ všiml si Antonín Fantiš, který v nouzi zaskakuje na hrotu, zatímco letní útočné posily Ndiaye se Žákem paběrkují.

Jestli mládežnický reprezentant Bosny a Hercegoviny vyběhne v neděli na trávník, Vrba tři dny před utkáním nenaznačil. V Major League Soccer odehrál na podzim jen 41 minut ve dvou zápasech, větší herní praxi měl v rezervním celku v soutěži MLS Next Pro.

„Očekávám, že ve Zlíně odehraji co nejvíce zápasů. Ukážu, co umím, a pomůžu týmu. Může to pro mě být skvělá příležitost hrát na dobré úrovni,“ věří 25letý rodák z Bugojna, jenž dal ve své profesionální kariéře dva góly.

Informace o novém působišti sbíral Pidro zejména u srbského křídelníka Vukadina Vukadinoviče, který kmitá na opačné straně hřiště. Zlín na začátku sezony strádá stejně jako v minulé, na jejímž konci se v poslední chvíli zachraňoval v baráži. Po porážce v derby se Slováckem mu první reprezentační přestávka bodla.

„Vstup do soutěže nám nevyšel podle představ. Měli jsme těžké soupeře a další těžcí nás čekají,“ připomněl Vrba nedělní střetnutí s pátou Plzní, která má zápas k dobru, a následující výjezd k rozparáděné Ostravě. „Utkání s Plzní jsou jako se Spartou nebo Slavií. Hrají o titul, patří k favoritům ligy. Budeme rádi za každý bod.“

Vrba by rád navázal na výkon z domácího střetnutí se Spartou, jen s lepším výsledkem než v červencovém duelu, který jeho tým prohrál 0:1 gólem z penalty.

„Nezbývá nám nic jiného než zkusit bodovat s každým. Nebudeme s Plzní betonovat a čekat, jestli nám dá, nebo nedá gól,“ nastínil Vrba.

Vzájemné zápasy s Viktorií, kde slavil největší trenérské úspěchy, jsou pro bývalého kouče českého áčka pořád speciální.

Zraněného Dostála nahradí v bráně Rakovan

„Spoustu lidí v klubu znám. Mužstvo je neustále doplňováno kvalitními hráči,“ prohodil Vrba, jenž v pauze postrádal klíčového Slončíka a Tkáče plnící si povinnosti v mládežnických reprezentačních výběrech. „To k tomu patří. Zlín by měl mít radost, že jeho hráči dostávají pozvánky.“

Mrzet ho ale musí absence Stanislava Dostála – brankářská jednička si v derby poranila ledvinu. Poprvé od 24. dubna se mezi tyče postaví Matej Rakovan a nejen on bude doufat, že zápas dopadne lépe než v jeho posledním ligovém startu – to Zlín rupl v Plzni 0:4.