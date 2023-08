Vrba propotil košili. Za vytahané tričko byste mi dali, smál se zlínský kouč

V odpolední parnu se Vrba v kalhotách a košili s dlouhými rukávy zapotil stejně jako hráči, kteří marně vyhlíželi pauzu na občerstvení.

„Při tréninku se nepotím, protože stojím a pískám. Tak to nahradím v zápase košilí. Zpotím se jako hráči, udělám aspoň něco pro své zdraví a vy o mě nenapíšete, že jsem ve vytahaném tričku,“ usmíval se Vrba po zápase, který mohl a měl jeho tým rozhodnout už v prvním poločase.

Úvodních 45 minut jste dominovali. Jak vám bylo, když jste zahazovali jednu šanci za druhou?

Měli jsme minimálně tři gólové příležitosti, které jsme nepochopitelně neproměnili. Mohlo to být klidnější. I závěr utkání, který jsme zbytečně zdramatizovali. Zkušené mužstvo by to mělo uhrát lépe. Ale ofenzivně to bylo povedené utkání. Vytvořili jsme si nejvíce gólových situací za podzim.

Nebál jste, že vás za nevyužité šance Teplice vytrestají?

Trochu ano. Jsou takové zápasy, že neproměníte šest šancí, soupeř vám jednou uteče a dá gól. Hráče jsem v přestávce nabádal, abychom hráli stejně ofenzivně jako v prvním poločase. Pro nás to byl strašně důležitý zápas, měli jsme jenom jeden bod a to bylo málo, i když jsme měli velice těžký los. Byl podobný těm na konci minulé sezony, kdy jsme se zachraňovali. Jsem rád, že jsme na ně navázali a získali tři důležité body. Teplice budou soupeř na naši úrovni, potřebujeme s nimi bodovat.

Začátek druhé půle vám utekl a dvakrát vás zachránil Dostál.

To je pravda, ale stejně tak Teplice podržel v první půlce jejich gólman, nebo jsme se netrefili. Je dobře, že nás Dosty podržel, ale špatně, že jsme nevedli po půlce 3:0.

Na rozdíl od předchozích zápasů jste hráli aktivně hned od začátku. Viděl jste, že hráči jsou správně nastavení?

Víme, o co hrajeme. Po velkých změnách v přípravném období, kdy odešla spousta hráčů, nelítáme ve Zlíně v oblacích. Doufám, že po těžké sérii se odrazíme ze spodu tabulky do klidnějších míst.

Všechny tři letní posily začaly na lavičce. Paradoxně největší je tak uzdravený Tkáč, že?

Dostávali prostor v minulých zápasech, které byly těžké, a dostanou šanci znovu. Teď jsme dali na hráče, kteří nám v závěru sezony pomohly.

Třeba Reitera? Vzpomněli jste si, že na jaře úspěšně zaskakoval na levé straně obrany?

Měli jsme více řešení. Vsadili jsme na jeho zkušenosti. A také jsme věděli, že nám na tomhle postu hodně pomohl. Že se nám to vyplatilo.

Opět se ukázalo, že Tkáč je gólový, i když v první půlce zahodil tutovku.

Jeho výhodou je, že si umí najít volný prostor ve finální části. Vidí ho. Pak je to o tom, jestli ho spoluhráči ze druhé vlny najdou. Pozice pod hrotem mu vyhovuje.

Znovu jste doma nevyužil všech pěti střídání. Proč?

Mrknu, kolikrát střídají ostatní mančafty. Jsem starší trenér, jak mi občas připomínáte, tak jedu po staru, kdy se mohli střídat jen tři. Teď vážně. Když vedeme a funguje to, nechceme sestavu úplně rozbít.