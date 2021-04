Musíme jít za vítězstvím tvrději, říká kapitán zlínských fotbalistů

„Splnili jsme taktiku, Slavii jsme zaskočili, ale stejně nemáme body,“ prohodil kapitán Zlína Tomáš Poznar po mrzuté porážce 1:2.

Zatímco v lednové domácí dohrávce schytal Fastav od hegemona soutěže šest branek, teď mu moc nedovolil. Ale i to málo šampionům stačilo, aby Poznar a spol. odjížděli z Prahy s prázdnou.

„Slavia je dnes velký mančaft evropského formátu s řadou rekordů. Útočí zase na titul. Výkon je pro nás vzpruha, ale pro nás jsou důležité jiné zápasy. Nezvládli jsme je s Karvinou a ani s Příbramí,“ zmínil Poznar nečekané domácí nezdary.

Zlín potvrdil, že proti favoritům se umí vytáhnout, naopak s papírově slabšími soupeři má nezřídka problémy.

„To je náš evergreen. Opakuje se to,“ mrzí Poznara.

Na podzim sahal Zlín po bodu na Spartě, blízko k němu měl také na Slavii. Za stavu 1:2 ale Poznar trkl míč do tyče a následnou dorážku do odkryté brány poslal zblízka nad horní tyč.

„Asi by to byl bodový gól. Dlouho jsem se neprosadil, mohl jsem to zlomit. Když jsem se na to díval ze záznamu, musel jsem kroutit hlavou,“ divil se Poznar, jak mohl minout. Nerozuměl ani penaltovému galimatyáši na konci první půlky, kdy rozhodčí Ginzel odvolal dva pokutové kopy proti Zlínu a vyloučení Cedidly, ale až na podnět VAR.

„Penaltu pro Ceďu i červenou bych pochopil, ale co nechápu, že asistent před penaltovou akci alibisticky pustí jasný ofsajd. Stalo se nám to několikátý zápas po sobě,“ štve Poznara. „Myslel jsem si, že po skončení Berbra to bude jiné. Ale čím dál tím více si myslím, že je to úplně jedno. Buď to neumí, nebo to dělají schválně.“

Ve Zlíně se teď musí především soustředit na finiš jara, který nebude tak klidný, jak to ještě před měsícem vypadalo. Devítibodový náskok na záchranu dává Fastavu relativní klid, ale ještě ne jistotu.

„Je to dost. Ale nebudu zastírat, na tabulku se díváme. Říkáme si, hlavně koukejme sami na sebe, udělejme si svoje zápasy. Teď jsme pokazili poslední dva domácí duely, další musíme odmakat a výsledkově zvládnout,“ uvědomuje si zlínský kapitán.

Dobře ví, že poslední proti Příbrami zpackali. Na Slavii ho odčinili jen dílčím způsobem, proti Pardubicím potřebují přidat i výsledkovou nadstavbu.