Zlín utíká zóně sestupu. Důležitý je i vítězný pocit, upozorňuje Poznar

„Věděli jsme, že je to pro nás hrozně důležitý zápas. Chtěli jsme odskočit soupeři, který se nachází v tabulce pod námi, a zase zažili pocit vítězství. To jsme splnili a máme velkou radost. I z předvedeného výkonu. Byl týmový, takhle to mělo vypadat i v předchozích zápasech a bodovali bychom dříve,“ shrnul kapitán mužstva po domácí výhře 2:1 nad Mladou Boleslaví.

Utrhli jste se jí na rozdíl devíti bodů, které vás také dělí od sestupového místa. Bude větší klid v kabině?

To ne. Skvělé, že jsme vyhráli, ale kdybychom se uspokojili, byla by to chyba. Odpočineme si, nabereme síly na další zápas v Olomouci. A když navážeme na tenhle výkon, můžeme tam uspět.

Na gól vám namazal boleslavský gólman Diviš. Počítal jste s jeho chybou?

Věnovali jsme se tomu na videu dost. Viděli jsme, jak soupeř postupuje při zakládání postupného útoku. Takhle už jednou chybovali doma s Plzní. Teď jsme to využili. Vystihl jsem rozehrávku a nakonec zakončil. Už jsem ani neměl moc sil jít dopředu. Předtím jsem absolvoval pár přeběhů. Jsem rád, že mi zbyla poslední síla na kvalitní střelu, která zapadla do brány.

Mladoboleslavský kapitán Antonín Křapka (vpravo) a Tomáš Poznar ze Zlína (vlevo).

Hned po vaší trefě měl na noze vyrovnání Škoda, který se netrefil snad ze tří metrů. Neviděl jste balon už v síti?

Úplně. Balon se k němu vyvalil, skočil mu na pravou nohu. Jak šel vedle, tak se přiznám, že jsem si na půlce trošku zapumpoval. To byla tisíciprocentní šance. Jsem rád, že nesrovnal. Levačkou by se asi nemýlil, tu má velice kvalitní. U leváků je historicky dané, že mají pravou slabší. Zaplaťpánbůh, že mu to uskočilo.

Naopak se parádně trefil Dramé levačkou pod horní tyč. Tohle umí, že?

Ukázal, že zakončení je jeho silná stránka. Jedna střela šla kousek nad, pak břevno a krásný gól. Když vyladí mezery v mezihře, jeho výkony budou daleko lepší.