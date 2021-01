Vepřek do Brna? V žádném případě, Olomouc tým udrží

Nezvyklou situaci nesl těžce. Ale poslední dva zápasy nastoupil zase v základní sestavě, byl aktivní a z pozice levého beka si připsal asistence proti Ostravě i Jablonci. Vyptávalo se na něj nedaleké Brno, avšak Sigma vyhlásila v zimě odchodům stopku.

I kvůli koronaviru potřebuje mít čtvrtý tým ligy širší soupisku a na jaře se pokusí zaútočit na poháry.

„Jsme nachystaní, že s tímto kádrem vyběhneme,“ hlásí Látal.

Debatu na hotelu o Vepřekovi s Brnem, které je s olomouckou výpravou rovněž na soustředění na Maltě, kouč ani nepřipustil. „Ne, vůbec. Zapomeňme na to, že Vepřeka pustíme do Brna, v žádném případě,“ řekl MF DNES rázně. „Nejde o Zbrojovku. Opava chtěla naše hráče, Karviná taky, zájem byl o víc hráčů, ale ti to nevědí, my jim to ani nesdělovali. Výměny můžou být, ale to je naťuknutí, nic horkého.“

Nabídky na Andrův stadion chodily také na nevytěžovaného Jana Štěrbu, který plní roli až čtvrtého stopera a na podzim nenaskočil ani na minutu.

„O Honzu Štěrbu byl zájem ze Slovenska, ale my jsme si řekli po posledním zápase v lize, že chceme kádr ustálit,“ zopakoval Látal strategii na jaro. „O víc hráčů byl zájem, ale rozhodli jsme se, že kádr zůstane pohromadě. Čeká nás 22 zápasů plus pohár. Víte, jak to je s koronavirem.“ Sigma řešila, jestli hráče, kterým končí po sezoně smlouvy, zpeněžit ještě v zimě a dát větší šanci mladým odchovancům, nebo se pokusit v lize o sportovní úspěch.

Na jaře by se tak dál měla opírat o Housku, Faltu nebo Hálu.

Kontrakty vyprší i Vepřekovi, Kerbrovi či Greššákovi. Na jejich prodloužení sportovní manažer klubu Ladislav Minář nespěchá.

V případě zkušeného Kerbra hrají hlavní roli opakované problémy s plotýnkou, kvůli nimž toho od příchodu z Kypru moc neodehrál, reálný je i konec kariéry.

Kromě něj na Maltě Látalovi chybí dalších pět hráčů – nemocní Falta, Zahradníček, Reichl, Zifčák a kapitán Hubník, který v Olomouci doléčuje svalové zranění. „Příjemné to není, máme deset dní do ligy, ale věřím, že to zvládneme a na jaro se připravíme,“ vyhlíží Látal start 16. ledna na půdě první Slavie. O sestavě má téměř jasno, tedy pokud do ní znovu nepromluví zuřící covid.

Včera Hanáci trénovali dvoufázově už na přírodním pažitu a dnes je čeká zápas proti Brnu. „Na dva tři hráče se chci podívat, dát jim šanci a nějak to ustálit,“ podotýká Látal s tím, že mezi ně patří chorvatský útočník Radič, jenž od letního příchodu odehrál jen dvanáct minut. „Otazníků moc není, ale zrovna Radičovi jsem slíbil, že bych ho chtěl vidět naživo proti kvalitnímu mužstvu, aby se ukázal, jak vypadá. Sestava je však konsolidovaná.“