Daníčkovi se návrat po covidu povedl. Docela mě to semlelo, popisuje

„Tři body jsme potřebovali jako sůl,“ oddechl si Vlastimil Daníček, jenž se vrátil do sestavy Slovácka po koronavirové karanténě v nejkratším možném čase a hned přispěl vítězným gólem z penalty.

Dispečer slovácké hry chyběl jen dva týdny, mezitím ale přišel v napěchovaném programu o čtyři zápasy. „Je to hrozně moc. Kluci to měli strašně náročné, šlo to rychle za sebou. Doma jsem to prožíval hodně emotivně,“ líčil Daníček, jehož nasazení viselo na vlásku. Covid ho nemile překvapil.

„Docela mě to semlelo. První tři dny byly hodně nepříjemné. Osobně je to pro mě zajímavá zkušenost, naskočit do toho rovnýma nohama. Byl jsem rád, že jsme na konci zvýšili na 4:2 a závěr odehráli v klidu. Síly ubývaly rychle,“ přiznal jeden ze slováckých vůdců.

Svědíkův soubor kosí zranění a nemoci, proti Zbrojovce scházeli Navrátil, Kalabiška, Cicilia. Po těžké nedělní večerní šichtě na Spartě protočil hradišťský kouč sestavu na exponovaných postech.

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

„Potřebujeme každého hráče, hodně nám pomohl,“ ocenil Svědík obětavost slováckého patriota.

Proto se impulzivní trenér už během zápasu čertil na střelce čtvrté pojišťovací branky, střídajícího žolíka Jurečku. Čtvrtá žlutá karta ho stejně jako Divíška vyřadila ze zápasu v Plzni.

„U Divocha to vyplynulo ze hry, ale od Venci byla úplně zbytečná. Upozorňujeme na to před každým zápasem, zvláště teď, když se únava hromadí a hrajeme za dva dny. Beru to jako nedisciplinovanost, něco zaplatí do kasy. Jsem rozladěný,“ zlobil se Svědík na Jurečku. I přes dílčí kritiku převládla v jeho pozápasovém hodnocení spokojenost. „Dali jsme čtyři góly, vyhráli jsme zaslouženě,“ těšilo Svědíka střelecké procitnutí poté, co v předchozích čtyřech kolech zaznamenalo Slovácko jen dva góly.

Nejvíce si ale cenil reakce mužstva, když Brno po hodině hry smazalo dvougólový náskok domácích. Slovácká odpověď byla rázná – za deset minut si vzalo dvoubrankový náskok zpátky.

„Zlomovým momentem byla penalta,“ vypíchl Svědík.

Kliment vyhrál sprinterský duel s Dreksou, který ho ve vápně srazil k zemi. Rozhodčí Berka potřeboval pomoc VAR, Daníček pak s přehledem uklidil míč k opačné tyči, než skákal nejistý Berkovec.

Brněnský gólman neměl čisté svědomí při úvodní trefě Havlíka, jenž ho nachytal z přímého kopu z ostrého úhlu. Svým jubilejním 50. ligovým gólem ho překonal mazák Petržela.