Bodů mohlo být více, ale nesmíme být nenažraní, přemítá slovácký Hofmann

„Takhle hrát nejde. Bude nás to určitě stát další body,“ tuší Hofmann.

Slovácko - Pardubice Sobota od 16 hodin

Jak jste nesl vyloučení v Plzni? Cítil jste křivdu?

Věděl jsem, že jsem ho (Ba Lou) netrefil naplno. Nešel jsem proti němu šlapákem. Měl jsem nataženou nohu, abych zablokoval balon, a škrtl jsem mu o bok stehna, takže mi to na červenou nepřišlo. Žlutá byla v tu chvíli adekvátní. Ale když šel rozhodčí k videu, věděl jsem, že je to špatně. Bylo mi jasné, že mi chce červenou dát. I po zápase na videu jsem se utvrdil, že to červená být neměla. Takových zákroků je hodně. Po zápase jsem byl hlavně zklamaný, že jsme kvůli tomu prohráli.

Čtyři z pěti utkání jste dohráli oslabení v desíti. Čemu přičítáte tolik vyloučených?

Těžko říct. Bavíme se o tom. Před zápasem s Pardubicemi jsme si říkali, abychom si dávali bacha na podrážky, že to rozhodčí trestají. Jenže pak vidíme zápas na Slavii, kdy Ostravák prošlápne soupeři nohu podrážkou a není to ani žlutá. Každý zápas se to bere jinak, ale my z toho dostáváme červené karty. Ani posledně v Jablonci se mi nezdálo, že to byla čistá červená. Pepa (Divíšek) ani Hübschmana netrefil, možná tam šel blbě. Je to smůla, ale musíme si na to dát o to věší pozor.

Deset bodů je za daných okolností slušný vstup do sezony, že?

Z pohledu bodů určitě, ale mohli jsme jich mít více. V Jablonci se vyhrát dalo. V Plzni byl zápas ovlivněný červenou. Ale zase nesmíme být nenažraní a musíme být skromní. Před repre pauzou je důležité, abychom zvládli domácí zápas.

Ale budete chtít dát více než jeden gól, což je vaše norma, ne?

Se střelbou branek máme problém už od přípravy. Šancí si vytvoříme dost, ale nedaří se nám zakončení. Nejde vyhrávat všechny zápasy 1:0. Může se stát, jak říkal pan Příhoda (šéf rozhodčích), že rozhodčí nemá svůj den a pískne penaltu, která není, jako se nám to stalo teď v Jablonci.

Naopak výborně bráníte, inkasovali jste jen tři branky. Jak pomohl nový gólman Nguyen?

Pomohl. Víme, že je kvalitní, teď čerstvě reprezentant. Má na tom zásluhu, ale je to práce celého týmu, Od útočníků až po obránce. Jsme poctiví do defenzivy, soupeře pouštíme do minima šancí. Pak je na Filipovi, aby jednu dvě šance pochytal. V Plzni měl hodně zákroků, tam se ukázal v dobrém světle.

S Pardubicemi jste nezískali v minulé sezoně ani bod. Nesedí vám?

Když vezmu domácí zápas, tak jsme byli celou dobu lepší, ale nemohli dát gól. A když už to vypadalo, že to skončí 0:0, tak jsme inkasovali v nastavení smolný gól. Bude to chtít se dostat do vedení, aby Pardubice musely útočit. Dozadu jsou výborné, hrají na rychlé brejky.