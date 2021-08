Čtvrté vyloučení Slovácka. Asi budeme muset trestat exemplárně, říká Mucha

„To je naše vizitka, že dostáváme tolik karet. Musíme se nad tím zamyslet, možná to začít řešit exemplárně,“ přemítal asistent Josefa Mucha, který zaskočil na lavičce za hlavního trenéra Martina Svědíka vyloučeného v předchozím kole.

Sám Mucha si v hektickém závěru prohlédl zblízka také žlutou kartu za protesty. „Rozhodčí nechal běžet jasné přistrčení ve vápně. Čtvrtému se to nelíbilo. Byly v tom emoce, ale nemělo by se to stávat,“ uznal Mucha.

Hosté však měli výhrady především k situaci ze 74. minuty. Po souboji slováckého kapitána Kadlece s domácím kanonýrem Doležalem ukázal Jan Petřík na penaltový bod, z něhož Čvančara srovnal. Hlavní arbitr neváhal ani vteřinu, hosté protestovali marně. „Nikdo z hráčů si nebyl jistý, kdo fauloval. Pokud se budou pískat takové penalty, bude jich v každém zápase moc,“ prohodil Mucha.

„Druhý poločas byl z naší strany opatrnější, trochu jsme zalezli, což vyústilo v penaltu po teatrálním pádu Doležala. Škoda, že jsme do Hradiště nepřivezli tři body,“ litoval jediný střelec hostů Václav Jurečka.

Slovácko přežilo na začátku na severu dva ošemetné momenty. Čvančarův gól neplatil kvůli ofsajdu, ránu Smejkala zastavilo břevno. Více toho obrana Jablonci nedovolila, hosté byli nebezpečnější.

Dvakrát domácí zachraňovali na brankové čáře, dvě tutovky spálil Jurečka, který pak skóroval z nejtěžší pozice – v běhu trkl hlavou míč k protější tyči. Slovácko tak dalo i popáté v sezoně jeden gól, bodů nasbíralo deset.