Nejhorší začátek ze všech, mrzelo pardubického Tischlera

„Tenhle začátek utkání byl nejhorší ze všech. Dopustili jsme se jednoduchých chyb a dostali dvě branky. Pak už je těžké vrátit se do hry,“ litoval na tiskové konferenci záložník FK Pardubice Emil Tischler.

Hned druhý roh domácích zužitkoval Vlastimil Daníček a po čtvrt hodině hry se po chybě Cadua do brejku dostal Milan Petržela, jenž z dálky přeloboval pardubického gólmana Jakuba Markoviče - 2:0 pro Slovácko.

„Úvod se nám vůbec nepovedl, za stavu 1:0 měl ještě velkou šanci Dominik Kostka, ale neuspěl. Pak už jsme žádné příležitosti neměli, Slovácko bylo v první půli jasně lepší,“ uznal jeden z pardubických trenérů Jaroslav Novotný.

Pardubice v Hradišti skutečně prožily poločas hrůzy. V 19. minutě dobrou příležitost po centru promarnil střelec Daníček, osm minut nato v dalším brejku Markovič zastavil Václava Jurečku a deset minut před poločasem Slovácko nedokázalo využít ani dva nebezpečné rohy.

Hosté však marně dotahovali i v poločase druhém. Nepomohla ani dvě brzká střídání (ve 28. minutě Pavla Černého nahradil Michal Beran a do druhé půle místo Dominika Kostky naskočil Adam Lupač).

„Chtěli jsme něco změnit a věřili jsme tomu, že příchozí hráči nás zvednou. Po prvním poločase se nabízelo početnější střídání, ale zase jsme nechtěli tu sestavu moc rozházet,“ řekl kouč Novotný.

To se vyplatilo jen částečně. V 62. minutě sice Brazilec Cadu odčinil své zaváhání z první části utkání, když se při standardce z pětadvaceti metrů opřel do míče a o břevno jej uklidil do brány, jenže to bylo ze strany jeho týmu všechno.

„Soupeři jsme se pak v některých věcech dokázali vyrovnat, ale je potřeba zabrat hned od začátku,“ uvědomoval si Tischler.

Ten špatný výkon proti Slovácku nesváděl ani na to, že Pardubice v minulém týdnu absolvovaly dva zápasy. Ve středu v Hostouni postoupily do třetího kola MOL Cupu po výhře 1:0 v prodloužení.

„Pohár by na tento zápas vliv mít neměl, měli jsme zkrátka Slovácko dostat pod tlak herně. Hrát jednodušší balony po zemi,“ uvažoval Tischler.

„Slovácko vyhrálo zaslouženě, jednak mělo větší elán a víc šancí, takže výsledek byl spravedlivý,“ dodal Novotný.

Pardubice si teď mohou vyčistit hlavu během nadcházející reprezentační přestávky. Další utkání je čeká až v sobotu 11. září od 16 hodin v Ďolíčku proti trápícímu se Liberci, který se krčí na posledním místě tabulky s jediným bodem z osmnácti možných. Severočeši letos ještě nevyhráli ani jedno utkání.