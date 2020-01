Chorý chtěl hrát i se zlomeným nosem, divil se Guľa. A chválil Buchu

V dopoledním souboji dvou Viktorií se Západočeši rozešli s tou žižkovskou smírně po bezbrankové remíze, po obědě už ale úřadující vicemistr zabral a s obměněnou jedenáctkou porazil 6:0 bezbranný Sokolov.

„Druhý zápas si mužstvo užilo víc. Více náběhových věcí, kolmic. Z toho poté také pramenily góly, navíc kluci byli efektivnější,“ měl radost kouč Guľa.



A duel proti Žižkovu? Dozadu celkem dobré, ale branku jste nevstřelili.

Já už si to skoro nepamatuju, vždyť se hrálo už v jedenáct. (úsměv) Z obou utkání jsme nashromáždili spoustu informací. Proti Žižkovu nám chyběly finální přihrávky a hra na větší riziko směrem dopředu. Soupeř hrál velmi sympaticky, aktivně. Vystřídal o poločase všechny hráče v poli a stíhal s námi běhat celé utkání. My byli trochu pomalejší. Na druhou stranu jsme se zase nebáli zariskovat při bránění. Kluci si potvrdili, že pokud jsou sebevědomí a přesní, tak zvládají presovat.

V pondělí odcestujete na soustředění. Přijde avizovaný řez v kádru?

Bude méně hráčů. Máme ale možnost vzít třiadvacet fotbalistů do pole a tři brankáře, takže uvidíme podle zdravotního stavu. Největší čáru přes rozpočet nám udělal zlomený nos Tomáše Chorého, což mě velmi mrzí. Nemělo by jít ale o nic komplikovaného. Dokonce mi tvrdil, že ještě přijde odehrát další poločas! To bylo neuvěřitelné. Věřím, že s námi pojede na soustředění a zapojí se do zápasů.

Bude náročné hráčům oznamovat, že s nimi pro jaro nepočítáte?

Samozřejmě, ale jsem tu od toho, abych dělal rozhodnutí. Je to náplň mé práce. Myslím, že kluci přijali náročný způsob hry, což by tedy mělo být přirozené, ale jsem za to rád. Proto nebude teď jednoduché do toho zasáhnout. Vyhodnotíme si, pro koho bude lepší, aby pokračoval v rozvíjení svého talentu někde jinde.

Už máte rozmyšlené, koho se bude zužování mužstva týkat?

Potřeboval jsem čas, abych nabral informace. Tréninkový proces je jedna věc, ale zápas je něco jiného. Nějaká představa existuje, ale nic není definitivní. I kvůli zdravotnímu stavu. Kvůli lehčím zraněním nemohli nastoupit Marko Alvir ani Dominik Janošek (a gólman Jindřich Staněk).

Může ještě někdo naopak přijít?

V tuhle chvíli ne.

Jak obtížné je v přátelských duelech rozložit zátěž tak, aby se dostalo na všechny, ale zároveň jste viděl jednotlivé hráče v akci dostatečně dlouho?

Snažíme se pracovat na tom, aby rozdělení nebylo jen o intenzitě z pohledu fyzičky, ale aby to bylo založené i na jednotlivých postech. Hráči musí navnímat své úlohy, s realizačním týmem musíme všechny tyhle věci do detailu připravit. Všichni musí být v procesu stoprocentně zapojení a každé cvičení musí dávat smysl. Jsem rád, že kluci pochopili, že první skupina nemá lepší postavení než druhá, ale prostě od jedenácti i od dvou hrála Plzeň.

Co říkáte na výkon Pavla Buchy, který se vrátil z hostování?

Jeden z nejlepších na hřišti, dokáže úžasné věci. Navíc v Boleslavi ho dokázali dobře fyzicky připravit, pomohlo mu, že pravidelně hrával ligu. A kompliment si zaslouží i trenér Jožka Weber. Jsem rád, že jsme tentokrát viděli Pavla i na pozici šestky, variabilita je velmi důležitá. Jsem s ním maximálně spokojený.