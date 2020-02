Se Spartou o druhé místo? Mám respekt i k ostatním týmům, říká Guľa

„Očekávání prvního jarního kola jsou vždy specifická, ale nervozitu zatím necítím. Kluci jsou v klidu,“ prohlásil nový plzeňský kouč.

„Dnešní trénink jim chutnal, hráli dostatečně důrazně, nešetřili se před ligou. Tým je silný a zkušený,“ pochvaloval si Guľa.

Jste spokojený s tím, jak hráči vnímají novinky? Jak vstřebávají změny, které se snažíte zavést?

Nerad mluvím o změnách. Každý trenér má svou představu: chceme nějakým způsobem pracovat, chceme využít silné stránky, které mužstvo jednoznačně dlouhodobě má. Svou představu se snažím představit hráčům a jsem rád, že mužstvo je schopné ji nejen pochopit, ale i ukázat v zápase. Proto se těším na ligu.

V té budete bojovat o druhé místo. Berete Spartu jako hlavního konkurenta?

Pro mě to není jen o jednom týmu, mám respekt i k ostatním mužstvům, která jsou v tabulce na dostřel. Liga je náročná, je tam ještě nadstavba... Maximální pozornost však věnuji mému týmu. Uvidíme, jak se bude chovat konkurence.



Spartu jste osobně viděl v generálce, Malmö podlehla 1:2. Co jste na to říkal?

Nerad hodnotím... Je to specifická situace – měli jsme volno, bylo to v dostupné vzdálenosti, tak jsme se šli podívat. Každý trenér se snaží sledovat konkurenci. Ale nešel jsem tam s tím, že o soupeři budu najednou vše vědět.

Na Spartu na jaře pojedete, stejně jako na Slavii, do Jablonce, na Baník. Nestraší vás tyto výjezdy?

Je to o respektu. Víte, že ty týmy mají svou kvalitu. Ale snažili jsme se v přípravě hrát i „venkovní zápasy“, nastoupili jsme proti mimořádně kvalitním soupeřům jako Krasnodar, CSKA, Örebro... Pro mě bylo důležité mentální nastavení, hráči vnímali, že hrajeme zápas venku. A když k nim takto přistoupí a nebudou si to tolik připouštět, věřím, že nám bude jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Samozřejmě to není stejné, jako když nám přijde plný dům a požene nás.

Ukázala vám příprava nějaké slabiny?

Je tu samozřejmě od toho, aby naznačila, kde se můžete zlepšit, v čem se posunout. Takže určitě ukázala.

Kdo nahradí Michaela Krmenčíka, který přestoupil do Brugg?

Stojíme před novou výzvou: nahradit tak kvalitního střelce. Věřím, že góly rozložíme, že odpovědnost za koncovku přeberou i středoví a křídelní hráči. Věřím, že najdeme i dominantního střelce.



Bude to Jean-David Beauguel?

Myslím, že to ukazoval, když byl Krmenčík zraněný. Když dostával prostor, dokázal být produktivní. Věřím, že on, Tomáš Chorý, hráči z křídel a hlavně středoví hráči budou schopní si šance vytvářet i je proměňovat.

Ukázali vám zkušení hráči jako Limberský, Hubník či Řezník, že mají v Plzni stále své místo?

Rád pracuju s fotbalisty, kteří jsou otevření novým věcem a jsou ochotní na sobě pracovat. Třeba Radim Řezník mě překvapil, zdálo se mi, že je mu snad 21 let, sprintuje, funguje jako mladík. Totéž platí o Limberském s Hubníkem. Jsem připravený s nimi pracovat. Prokázali kvalitu a to, že ne náhodou byli v minulosti tak úspěšní.

Jste spokojený se složením kádru?

Transferové okno je otevřené a ve fotbale nemůžete dopředu říct, že se nic zásadního měnit nebude.

Sledoval jste změny u konkurence?

Málo. Samozřejmě se leccos dozvíte, zachytil jsem, že liga přišla o zajímavé hráče.



Vedoucí Slavia přišla o Součka, Škodu, Hušbauera. Můžou s ní odchody těchto osobností zamávat?

To nebudu hodnotit.



Vám se z hostování v Mladé Boleslavi vrátil Pavel Bucha a v přípravě zaujal. Jak jste s ním spokojený?

Těší mě, jak Pavel přišel nastavený. Jednoznačně tu chtěl zůstat a to jako důležitý hráč, důležitá součást týmu.



V přípravě jste neprohráli, jste díky tomu klidnější? Utvrzuje vás to, že kráčíte správným směrem?

Lhal bych, kdybych říkal, že je to jedno. Kdybyste v novém týmu ze začátku nevyhrávali... Může to samozřejmě nastat. Zažil jsem, že se v přípravě nedařilo, ale liga pak byla jiná. Pro mě bylo podstatné se s mužstvem seznámit, abychom co nejrychleji našli průnik myšlenek, které nezůstanou v šatně, ale dostanou se na hřiště. To se dělo. V lize to potvrdíme.