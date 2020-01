Nemám úplně dobrý pocit, chci hrát lépe, řekl plzeňský záložník Bucha

„Zahráli jsme si dobře, vstřelili v první půli tři branky. Ale z osobního hlediska nic moc, nejsem úplně spokojený,“ sebekriticky hodnotil svůj výkon 21letý Bucha, který ligový podzim odehrál na hostování v Mladé Boleslavi, kde si připsal šest gólů a čtyři asistence.



S čím jste nespokojený?

Nezdálo se mi to, nemám z toho úplně dobrý pocit. Chtěl bych hrát určitě ještě lépe.

Jste rád alespoň za to, že to byl konečně zápas, nejen běhání v zimní přípravě?

Tak my jsme na hřišti i v trénincích 95 procent času s míčem. Ale tohle je určitě příjemné zpestření toho tréninkového cyklu.

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

Hned na začátku utkání jste musel být ošetřován, co se stalo?

Dostal jsem klasického koňara, kolenem na stehno. Ale to se může stát kdykoliv, s tím se musím naučit hrát a lépe se s tím porvat.

Byl jste i blízko gólu, vaše střela jen těsně minula branku.

Měl jsem tam dvě střely. Při první mi to dlouho trvalo, hráč mě doběhl a já ho trefil. Měl jsem to řešit lépe. A ta druhá? Neměl jsem stabilní stojnou nohu a špatně trefil míč. Přitom stačilo poslat balon na zadní tyč, byla tam odkrytá brána. Takhle skoro z malého vápna to musí končit gólem.

Zimní přípravu jste s Viktorií absolvoval už loni. Je ta letošní pod novým trenérem Guľou hodně odlišná?

Je to rozdílné. Ale o tom, co nový trenér přinesl a jak s námi pracuje, se mluví už od jeho příchodu. Já už bych to teď nechtěl dál rozvádět. A už vůbec ne porovnávat s předchozím trenérem panem Vrbou.

Co přesně po vás žádá současný kouč Adrián Guľa?

Trenér po nás chce velkou rotaci, abychom si hledali prostor mezi řadama. Po mně vyžaduje, abych pomáhal do rozehrávky, nebál se převzít balon od stoperů, hrál po zemi a vymýšlel řešení dopředu.

V Mladé Boleslavi jste hrával často zkraje zálohy, teď zkoušíte systém 4-3-3 a vy jste byl na středu. Je to velký rozdíl?

Ani ne. I v Boleslavi jsem občas nastupoval ve středu zálohy, vždycky jsem tak hrával. Spíš od kraje, ale myšleno tak, že jsem si hodně bral balony na střed, dělal přečíslení. V tom není žádná velká změna.

A ve hře směrem dozadu?

To je to samé. Zkoušíme nový systém, který po nás trenér chce. Jde o to si zvyknout, na trénincích si zažít návyky, stále si to připomínat. A v zápasech pak nevypadávat hlavou, nepolevit v koncentraci.

Věříte, že v Plzni teď přichází váš čas?

Já doufám, že jo.