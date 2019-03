Neefektivní Bohemians. Ljovin ještě nedal gól ani na tréninku, řekl Hašek

Jestli si mužstvo vezme z duelu to pozitivní, neví. Potřebuje ale tým rychle dostat do pohody, protože hned ve středu čeká Bohemians pohárové střetnutí s Olomoucí.

Pokud bude produktivita vršovického klubu podobně slabá, výrazně se ztenčí naděje na postup. Vždyť Viktoria ztratila dvougólové vedení a třásla se, hosté však finální úder nezasadili, místo toho potřetí lovili míč z vlastní sítě.

Rozhodčí Berka zkoumá na videu spornou situaci. Následně nařídil penaltu proti Plzni.

„Byl jsem přesvědčený, že Plzni bude docházet dech, což už bylo znát i v prvním poločase. Pak jsme šli do kontaktu a cítili jsme, že ve hře je v podstatě jakýkoliv výsledek, jenže šanci jsme neproměnili a inkasovali z nakoplého míče a prohraného hlavičkového souboje,“ vykládal Hašek.

O čem trenér Bohemians ještě hovořil?

O průběhu utkání: Utkání jasného favorita a jasného outsidera. Tímto scénářem to i začalo, kdy jsme dvakrát inkasovali a při gólech jsme působili jako děti, byli jsme pasivní. Vypadali jsme ustrašeně. Plzeň se dostala do dvoubrankového vedení velmi snadno a pak trochu polevila, dala nám čas se nadechnout a uvědomit si, že už nemáme co ztratit a že bychom taky mohli začít hrát. A tak jsme začali a po zbytek poločasu byl zápas poměrně vyrovnaný. Ověřili jsme si, že se tady dá hrát úplně v klidu na brejky i postupným útokem, vyhrávat souboje, dostat do převahy. Výsledek je pro nás za těchto okolností samozřejmě krutý. Pro nás nic neřešící zápas, nepotřebujeme podat dobrý výkon a prohrát, ale získávat body. Nabídli nám je na podnose a my jim je nechali, můžeme si za to jenom sami.

O neproměněných šancích: Doufám, že mi naši fanoušci odpustí, ale budu zase říkat věci tak, jak jsou. Je to prostě proto, že ti hráči to tak neumějí. To, že Ruda Reiter nepromění šanci, kdy jde sám na bránu, není úplně náhoda, protože to neumí ještě tak, abych si mohl být téměř jistý, že dá gól. A pak nahrál Ljovinovi… Proč přesně, to nevím. Jsem přesvědčený, že mohl už zakončovat sám. Pod tíhou toho, že už jednou neproměnil, předal zodpovědnost Ljovinovi. Proměň to ty, bráško. Akce do mrtva, ovšem Ljovin… Co máme za datum? Je konec března, hraje za nás od ledna a nepamatuju si, že by dal gól, byť na tréninku. Má mě překvapit, že ho nedá v mistrovském zápase, když se dostane do situace, kdy má ještě čas přemýšlet? Hlavou mu projede, že má stoprocentní šanci a může dát vítězný gól a poslat soupeře do kolen. No a nepromění. Prostě nižší kvalita zmíněných hráčů v zakončení, určitě ne náhoda. Až tak mě to nepřekvapilo. Nečekejme, že z Ljovina se stane bombarďák, který bude dávat góly z pětadvaceti metrů a trefovat šibenice dvojnásobnou razancí, než má teď.

O zahozené penaltě: Pokud vím, tak jsme z posledních pěti dali jednu. U Pepy Jindřiška mě to zas tak nepřekvapuje, protože už jich neproměnil víc, ani na tréninku to není žádný zabiják, že bych jich z dvaceti trefil devatenáct. Když rozhodčí nařídil penaltu, tak jsem upřímně řečeno zůstal ledově klidný a čekal, jak to dopadne. Není to kritika, jen konstatování faktu. Když jsem se podíval na hřiště, kdo by měl kopat, tak mě nenapadl lepší exekutor. S Pepou jsem neměl problém, ale viděl jsem to tak padesát na padesát, takže jsem se neradoval a nebyl zbytečně zklamán.



O vlivu na psychiku: Nikdy nemůžete vědět. Já se z toho budu snažit vybrat to pozitivní. Kluci, dokázali jste hrát s mužstvem, které na podzim bylo v Lize mistrů. Ale jestli to bude mít požadovaný dopad, netuším. Samozřejmě pokud by nám to zvýšilo sebevědomí, bylo by to skvělé. S naší pozicí v tabulce se hráčům dobře nehraje. Kdybychom vyhráli, vliv by to mělo, ale takhle…

O stavu Júsufa: Začal trénovat před třemi týdny. Proti Opavě tam byl zapíchlý doslova jako vidle, to střídání se nám hrubě nepovedlo, přestože přes týden vypadal nejlíp ze všech hráčů, ale to byla taková falešná forma, která stihla vyprchat. Teď už je na tom líp, což bylo ostatně vidět, ale nemyslím si, že by zvládl celý zápas. Ve středu navíc hrajeme pohár s Olomoucí. Na pozici devítky máme ještě Puškáče, jenže ten devadesát minut taky nevydrží. Byl operovaný, ale pak si zlomil ruku a znovu netrénoval. Máme dva útočníky a ani jeden není připravený.