Jak vytvořit tlak na Slavii? Gratulujeme jí k titulu, popichuje Vrba

Viktoria využila slávistického sobotního zaváhání a stáhla ztrátu na lídra na sedm bodů. Přesto se k vítězství nad Bohemians pořádně protrápila.

Čím si vysvětlujete, že z pro vás perfektně vyvíjejícího se zápasu, ve kterém jste rychle vedli o dva góly, bylo nakonec takové drama?

Bohemka nás donutila k chybám a z toho pro nás vznikaly nepříjemné situace. Naštěstí soupeř šance neproměňoval, přestože těch jednoznačných měl tentokrát víc než my.

Čemu takové individuální chyby přičítáte?

Přiznám se, že všechny příležitosti jsem si ještě neprocházel, ale když jsem se díval na ty góly, tak určití hráči před první brankou neplnili povinnosti při bránění rohů. Při druhém jsme nezachytili soupeře včas… Prostě tam těch chyb bylo moc. Nemohli jsme se dostat z účinného presinku.

Během reprezentační přestávky jste tentokrát byli téměř kompletní, odjeli jen Kozáčik s Hrošovským. Jak jste to uvítal?

Samozřejmě je výhoda mít tým takhle pohromadě. Myslel jsem, že teď to bude vypadat líp, zápasová praxe je ale asi trošku jiná. Znovu se rozjíždíme.

Nepřišlo vám, že v určitých momentech hráči působili laxně?

Mužstvo se snaží, pracuje, ale někdy právě z přemíry snahy dělá věci, které občas nejsou úplně optimální. Víme, že na nás Slavia vytváří tlak, protože hraje velice dobře a bodově nám v minulých kolech utekla, na druhou stranu se ale nevzdáváme a chceme ji potrápit. Pan Tvrdík nám před rokem při podobném stavu už gratuloval k titulu, ale my věděli, že to není zas tak jednoduché. Takže my Slavii taky gratulujeme k titulu, budeme ale chtít ještě kousat.

Ztrácíte sedm bodů. Myslíte, že Slavii může ještě titul uniknout?

Musím poděkovat svazu, že vymyslel systém s nadstavbou, protože nás ještě nechává ve hře o titul. Jinak bychom byli v hodně komplikované situaci. Čeká je dvojzápas s Chelsea, což je něco mimořádného, tak se na to soustředí možná víc než na ligu. To se může nějakým způsobem projevit, Slavia má ale zkušené mužstvo i trenéra. Jsou schopni všechny soutěže zvládnout.

Krátce po zahájení druhé půle jste střídal kvůli zranění dvougólového útočníka Beauguela. Jak na tom je?

O přestávce byl u fyzioterapeutů, protože ho tahal sval na noze. Podle posledních zpráv to vypadá, že by měl být v pořádku, ale to já takhle po zápase nedokážu posoudit. Budeme vědět víc po odborném vyšetření.

Po delší době nastoupil v základu Brabec a zavinil penaltu. Litoval jste jeho nasazení?

Momentálně máme čtyři stopery a je to pro nás komplikované. Hejda měl otřes mozku, takže ho necháváme odpočívat, bude hrát za juniorku. Brabce zkoušet musíme, abychom věděli, jestli máme po skončení hostování mít zájem o jeho trvalé působení. Dlouho nehrál, takže je těžké jej hodnotit.