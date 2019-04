Jednička na hrotu. Beauguel si v Plzni buduje pozici a vyhlíží nadstavbu

Zimní posily Plzně Jean-David Beauguel: Na hrotu se střídá s Chorým, je však gólovější a vypadá, že ho v Plzni fotbal baví. Říkalo se o něm, že je náladový, v novém působišti to však na sobě nedává znát. Joel Kayamba: Celý zápas jezdí nahoru a dolů, svou rychlostí na protivníky platí, chybí mu ale větší produktivita. V posledních utkáních vypadl ze sestavy. Erik Pačinda: Zatím toho moc neukázal. Šanci dostal na Spartě, ale duel se mu vůbec nevydařil. Ani on nepatří do základu. Jakub Brabec: Na jeho hodnocení je ještě brzy, což potvrdil i kouč Vrba. Proti Bohemians zavinil penaltu, z plzeňských stoperů má však nejkvalitnější rozehrávku. Je předpoklad, že se jeho výkony budou zlepšovat. Marek Bakoš: Vrátil se z trnavského hostování, starty sbírá po minutách. Je ovšem hodně důležitý pro kabinu, oblíbený spoluhráč.