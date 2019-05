Rekordní prohra Sparty. Horňák: Nepřejeli nás, ale byli produktivní

Předchozí tři utkání se Spartě pod Horňákovým vedením vydařily. Pokaždé zvítězila, ani jednou neinkasovala. Jenže tentokrát to byl úplně jiný obrázek. Mužstvo bez chuti, možná i bez motivace?

„Hráči bojují o místo v kádru, o angažmá. V žádném případě jsme nejeli do Plzně s tím, že máme třetí místo v kapse,“ řekl Horňák.

Sezonu bude chtít dokončit důstojně. O víkendu čeká sparťany Jablonec, ročník uzavřou derby se Slavií. Na jejich umístění se ale nic nezmění, třetí příčka je definitivní.

V samostatné české lize jde o nejhorší porážku Sparty. Jak se rodila?

Od prvního inkasovaného gólu jsme nehráli dobře. Dá se říct, že jsme měli hlavy dole. Kvůli zranění nemohl nastoupit Drchal, zároveň jsme chtěli vidět v zápasové praxi mladého Plechatého, takže možná i to mělo vliv na výkon.

Takže Plechatý nese na prohře velkou vinu?

Ne, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl vysvětlit změny, které jsme udělali. Jedna vynucená, druhá ne, jen jsme zkusili něco jiného. Plechatý nám porážku rozhodně nezavinil. V kontextu toho utkání však nemůžeme být spokojení ani s jeho výkonem, ani s ostatními hráči.

Dá se říct, že Spartě už trochu chybí motivace?

První inkasovaná branka přišla po rohovém kopu, což se opakuje. Musíte bránění standardních situací ještě hodně zlepšit?

Na jaře jsme takových gólů zase tolik nedostali. Pořád klukům říkám, že góly ze standardek dostává jen hloupé mužstvo, to se prostě musí ubránit. Jestliže dostaneme podobnou první branku, která soupeře nastartuje, tak je to špatně. Do budoucna se toho musíme vyvarovat.

O přestávce jste sáhl hned ke dvěma střídáním...

Nějaké změny jsme udělat museli. Zahustel střídal kvůli zdravotním potížím. Chtěli jsme víc podržet míč, takže jsme tam dali Kangu, aby podpořil ofenzivu.

Nedávno jste v poháru jasně podlehli Slavii, teď zase čtyřgólový výprask v Plzni. Ukazuje se, že Sparta za českou špičkou zaostává?

Nemůžu říct, že bychom neměli na to, abychom bojovali o čelo ligy. Zápas s Plzní nám hrubě nevyšel. Pro diváka to možná opticky nevypadalo, že by nás vyloženě herně přejela, ale proměňovala šance. Je o dost zkušenější než my, máme mladé mužstvo a hráči si v podobných situacích ještě nevědí rady.

Kvůli trestu zůstal pro fanoušky hostující sektor zavřený. Ovlivní to nějak hráče během utkání?

Už jsme to zažili v Opavě. Určitý handicap to je, podpora fanoušků je znát. Není to ale příčinou toho, že jsme prohráli. Takových chyb v defenzivě se musíme vyvarovat.