Bohemians nás na čtvrteční Evropu dobře připravili, libuje si plzeňský Guľa

Západočeši ukázali v Ďolíčku to, co jim v předchozích duelech sakramentsky chybělo: produktivitu. „Důležité bylo, že jsme ji neztráceli a přidali rozdílové góly,“ těšilo slovenského trenéra úřadujícího vicemistra.

Sedm střel na branku přetavili Plzeňané hned ve čtyři přesné trefy. A to je velmi slušná statistika.

Jste kromě výsledku spokojený i s obrazem hry?

Byl to velmi dobrý zápas z obou stran. Podali jsme kvalitní a poctivý výkon, navíc jsme byli dostatečně produktivní. Při našich kontrech jsme byli kompaktní. Získali jsme velmi cenné a výsledkově jasné vítězství, které se ale nerodilo jednoduše.

Bohemians se nevzdávali, i za zdánlivě rozhodnutého stavu se stále tlačili do útoku.

V tom jsou velmi silní. Jako klub mají svůj postoj, zakládají si na tom. S něčím takovým jsme i počítali. Ve druhé půli potvrdili, že mají kvalitní tým, ale pro nás bylo důležité, že jsme byli i nadále produktivní a přidali rozdílové branky.

Do základní sestavy jste nasadil Zdeňka Ondráška, hned se vám odměnil gólem. Jak se vám debut nového útočníka zamlouval?

Cítili jsme, že je připravený, aby dostal možnost. Jsem velmi rád, že se po návratu takhle prezentoval. Nejen produktivitou, ale i pracovitostí.

Okamžitě bylo vidět, že je hodně emocionálním typem. Chyběla jeho výbušnost mužstvu?

Má určitou přidanou hodnotu, i co se jeho vůdčích schopností týče. I kvůli tomu jsme se rozhodli do toho vstoupit. Má to v sobě dlouhodobě, podobná typologie mužstvu chyběla. Jsem rád, že je s námi. Bude z toho profitovat mužstvo a on. A dobrá je i velká konkurence v útoku, kterou máme. Pak šel na hřiště Beauguel, nachystaného jsme měli ještě Chorého.

Od úvodu jste nechal hrát také kapitána Jakuba Brabce, který před týdnem zůstal proti Mladé Boleslavi jen mezi náhradníky...

Potřebovali jsme ho vidět před tím dalším utkáním. A Kuba svoji pozici potvrdil. Máme čtyři výborné stopery, i Luděk Pernica fungoval minule doma skvěle. Kuba je velmi silný ve čtení hry a řešení situací, slušně otáčel těžiště. Je pro nás důležitý a pro nás je podstatné, že to mužstvo zvládlo s oběma variantami stoperů.



Skvělý výkon podal kupříkladu i Jan Kopic. Pomůže vám výhra výrazně před důležitým čtvrtečním soubojem se SönderjyskE v předkole Evropské ligy?

Věřím, že takový podnět kluci potřebovali. O výkon se v dalším zápase musíme opřít. Zrovna Kopic pracoval kvalitně i běžecky, disponovaný je na to úžasně.

Co ve čtvrtek od dánského soupeře čekáte? Připravili vás Bohemians dobře?

Je super, že hráli na tři stopery, navíc soubojově a házeli dlouhé auty. Můžeme z toho v přípravě těžit. Teď si vychutnáme vítězství a v neděli už přepneme na Evropu. Opět jsme v režimu na hotelu.