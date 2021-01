Sporná vítězná trefa. Ofsajd? Tohle musí uznat, říkal si střelec Havel

Ač se nejprve zdálo, že stejně jako Ondráškův zásah krátce před pauzou nebude platit ani ten Havlův, sudí Berka verdikt zvrátil a trefu uznal.



Cítíte velkou úlevu?

Určitě, hrozně jsme to vítězství už potřebovali. Myslím, že do toho dáváme hodně a taková odměna už byla konečně třeba. Jsem za to rád.

Tušili jste, že pokud zůstanete v klidu, tak odměna přijde?

Jistě je to trošku taky vydřené vítězství. Věděli jsme, že jakmile půjdou do deseti, tak ještě víc zalezou a bude to o tom, abychom byli trpěliví, otevřeli je a proměnili nějakou šanci. Bohužel se nám moc nedařilo, ale nakonec se to povedlo, navíc jsme vzadu udrželi nulu. Určitě důležitá výhra.

Váš vítězný zásah dlouho přezkoumávalo video. Bylo vám jasné, že sudí gól uzná?

Abych se přiznal, tak jsem si myslel, že to šlo od hráče Pardubic. Nebyl jsem si tím úplně jistý, ale věřil jsem, že to bude branka.

Přes hlavního arbitra jste se snažil podívat na obrazovku, kde běžel záznam inkriminované akce...

Bylo to samozřejmě trochu z dálky, ale když jsem se mu koukal přes ramínko, tak jsem si říkal, že to hraje pardubický hráč a rozhodčí to mu musí uznat. Z tribuny na mě řval David Limberský, že to je gól, což mě uklidnilo.

Pomohou vám v současné situaci tři body výrazně?

Napáchali jsme spoustu škod, ale to je za námi a musíme se od toho odpíchnout a jít dál, zápas od zápasu. Věřím, že se nám to podaří.

V kabině jste vedl vítěznou děkovačku. Jak jste se s ní popasoval?

Odešel Luděk Pernica, který to má na starost. On má trochu jiný hlas než já. (úsměv) Nebudu lhát, trošku jsem to spletl. Čekal jsem, že mi kluci víc pomůžou, ale nějak mě v tom nechali vykoupat. (smích) Ale jo, beru to, do příště se to musím naučit.