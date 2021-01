Guľa: Potřebovali jsme věřit, že utkání zlomíme. Vítězná touha musí být v srdci

Guľa dal v brance šanci gólmanu Staňkovi, do základní sestavy opět poslal mladého Šulce a ve středu obrany dostal důvěru Kaša. „Potřebuje potvrzovat svou výkonnost stejně jako každý v týmu,“ pronesl kouč Viktorie.

Prolomili jste střelecké sucho, konečně jste také potvrdili roli favorita.

Jde o cenné vítězství, které se nerodilo jednoduše. O to víc bychom si ho měli v takové situaci vážit. Zlomili jsme zápas, v němž jsme potřebovali reagovat na svůj dobrý vstup, ztrátu trpělivosti, neuznaný gól i červenou kartu. Faktorů tam bylo hodně, taková výhra může velmi pomoci v tom, že se zlepší stabilita. Děkuju chlapcům a oceňuju výkon Pardubic, které podaly až heroický výkon plný odhodlání.

Zahrávali jste spoustu standardních situací, nic jste z nich ale nevytěžili.

Chybí klid a rozvaha. Tím, že se na to pořád poukazuje, tam ten klid scházel znovu. Bylo to ale úzce spojené s výsledkem. Věřím, že si standardkou dokážeme pomoci víc. Je to pro hráče škola, aby byli rozhodnější a sebevědomější.

Jak jste prožíval situace před stvrzením gólu Milana Havla, kdy sudí zkoumal videozáznam?

Přiznám se, že jsem si vzpomněl na Manchester City, kterému tehdy v Lize mistrů neuznali Sterlingův gól v devadesáté minutě asi o milimetr. Říkal jsem si, že něco takového nemám vůbec pod kontrolou. Luští to i kamera, z mého úhlu nemáte šanci nic vidět. Stále ale bylo deset minut do konce, potřebovali jsme věřit, že to zlomíme.

Může podobný triumf výrazně zlepšit psychický stav týmu?

Potřebujete věřit, ale hlavně pracovat a potvrzovat dlouhodobou stabilitu. Je třeba myslet na další zápas a udělat maximum.

Kvůli zraněním vám chyběli Limberský či Hejda. Může se některý z marodů dát dohromady do příštího zápasu?

Jsme v době, kdy potřebujete být nachystaní ve větším počtu. Výhledově myslím, že jeden nebo dva hráči jsou schopní se vrátit.

Nedařilo se vám v utkáních, do kterých jste nastupovali jako velký favorit. Příští kolo jedete do Ostravy. Může se vám hrát lépe, když nebude v pozici, že se od vás čeká jasný triumf?

Jsme v klubu, kde jsou očekávání jasně definovaná, a to vždy vyhrát nejbližší zápas. Naším nastavením je mít každý den touhu zvítězit v následujícím utkání. Tohle chceme mít v srdci.

V základu místo Hejdy naskočil Filip Kaša. Jak se vám jeho výkon zamlouval?

Pro nás je podstatné, že to zvládl. Potřebuje potvrzovat svou výkonnost stejně jako každý v týmu. Cením si toho, že do toho takto dokázal vstoupit, přestože je s námi už dostatečně dlouho. Takto by měl vypadat připravený hráč. Je důležité, aby měl i tu ofenzivní kvalitu, aby naši stopeři byli konstruktivní.

A gólman Jindřich Staněk? Dostal přednost před Alešem Hruškou a vychytal nulu...

Byl to důležitý moment. Víme, že máme dva špičkové brankáře, pozici Aleše to ale nemění. Někdy se rozhodujete intuitivně jako tentokrát. Máme možnost vybírat, i Sváček chytal za béčko solidně.