Nováček, ale jeho kvalitu respektujeme, říká před duelem s Pardubicemi Guľa

V Příbrami nedohráli David Limberský s Lukášem Hejdou, kteří museli kvůli zranění střídat. Jak jsou na tom nyní?

Prognóza s Lukym Hejdou je trochu na delší dobu, takže je to pro nás nepříjemné. Ale ta Davidova je o hodně příznivější. Samozřejmě uvidíme, jak to bude v nejbližších dnech a jestli mu dovolí naskočit.

Určitě vám ale bude kvůli trestu chybět Aleš Čermák.

Víme, kdo je Čermi. Pro nás to, že neproměnil pokutový kop, nemění nic na jeho roli a důležitosti pro družstvo. Na druhou stranu Pavel Šulc a konkurenční prostředí ostatních hráčů ve středové formaci pro nás znamenají to, že nepotřebujeme jít do nějakých extrémních změn, co se týká postavení. Ačkoli jsme zkoušeli i jiné rozestavení. Věřím, že zvládneme v jednom zápase Čermiho nahradit – nejen herně, ale hlavně výsledkově.

Plzeň - Pardubice Online od 16 hodin

K dispozici už budete mít dosud absentujícího Adriela Ba Louu. Počítáte s ním do sestavy?

Tady bych byl citlivější. Je dobře, že je s námi a samozřejmě známe jeho kvality, to je jedna věc. Ale ta druhá je, že trochu vypadl z procesu a je důležité, aby zvládl zátěž a změnu i klimatu, a to hlavně zdravotně.

Čekají vás Pardubice, které prožily skvělý podzim. V tabulce jsou před Plzní...

To je pravda, že mají za sebou velmi slušnou část sezony. Jsou velmi dobře organizovaní, nezaměřují se jen na defenzivní činnost. Mají velmi dobrý přechod do útoku, takže je to pro nás velká výzva, protože v situaci, ve které se nacházíme, je podstatné, abychom s pokorou a s maximálním úsilím přistupovali ke každému střetnutí, které nás čeká, obzvlášť v domácím prostředí a u soupeře, který má svou kvalitu navzdory tomu, že je nováček. Respektujeme ji, ale víme, v jaké jsme pozici a situaci a toužíme to zlomit pro nás vítězným výsledkem.