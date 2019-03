Všechny tři slezské kluby už potřebují zabrat. To znamená zvítězit

Karviná: tým spoléhá na fandy

Karvinští fotbalisté doufají v přízeň fanoušků. „Diváci umějí mužstvu pomoci a nyní jejich podporu potřebujeme tuplovaně,“ uvedl karvinský trenér Norbert Hrnčár. „Byl bych rád, kdyby přišli v co největším počtu a hnali nás dopředu.“

Karviná - Bohemians Sledujte od 15.00 online.

Karvinští v lize z minulých čtrnácti utkání vyhráli jediné – v prosinci doma s Jabloncem 2:1. Na Bohemians, kteří jsou o příčku před nimi, ztrácejí pět bodů.

„Bohemku neřešíme. My se musíme dívat na naše nastavení, na sebe a jít do zápasu s jasným záměrem – konečně už vyhrát,“ prohlásil Hrnčár, který má k dispozici kompletní kádr. „Doufám, že vybereme jedenáct správných hráčů a také ti ostatní přispějí k tomu, abychom uspěli.“

Opava: návrat k týmovosti

Na Slovácko by podle kapitána opavských fotbalistů Jana Žídka mohla platit agresivita a hra po krajích.

Upozornil, že Slezský FC má stále na dosah účast ve skupině o sedmé až desáté místo. Na to ztrácí tři body. „Musíme si uvědomit, že nás zdobí a zdobila týmovost,“ uvedl Žídek na webových stránkách klubu.

Opava - Slovácko Sledujte od 15.00 online.

Proč Opavští v minulém kole hráli v Teplicích (2:3) mizerně, si nedokáže vysvětlit. „Ale to utkání jsme si už vyříkali,“ uvedl. „Až na první poločas v Teplicích jsme dosavadní letošní zápasy neodehráli špatně. K tomu jsme měli těžký los.“

Na podzim Slezský FC na půdě Slovácka vyhrál 2:0. „Slovácko ale po příchodu trenéra Svědíka hraje jinak, hodně agresivně, těží z napadání. Navíc přijede v klidu, bez tlaku. Přesto věřím, že utkání zvládneme,“ podotkl Jan Žídek.

Baník: chybět bude Hrubý

Do ostravské sestavy by se proti slávistům měl vrátit záložník Adam Jánoš. Zato ve středu pole bude chybět Robert Hrubý, který byl minule se Zlínem vyloučený.

„Jánošova absence byla znatelná. Hlavně v rozehrávce je pro nás hodně důležitý,“ uvedl asistent ostravského trenéra Jan Somberg.

Slavia - Ostrava Sledujte v neděli od 17.30 online.

Co od Slavie očekává? „Je to jasně nejlepší mužstvo v lize. Má hodně široký kádr, takže pokud do sestavy naskočí kdokoliv nový, tak to nebude oslabení. Bude to neskutečně těžké,“ řekl Somberg.

Slavia má za sebou náročný čtvrteční duel Evropské ligy v Seville (2:2). „Může to hrát roli, ale pro soupeře není problém vyměnit celou jedenáctku. O tom, jak bude jeho sestava vypadat, můžeme jen spekulovat,“ dodal Jan Somberg. „Rozhodovat bude zodpovědnost každého hráče.“