Slezské derby rozjede boj o udržení. Nejtěžší zápasy sezony, zní z týmů

„Před námi je nejtěžších pět zápasů sezony,“ upozornil opavský záložník Jan Schaffartzik. „Nesmíme si připouštět, že se blíží konec. Musíme přepnout morálně a mentálně na ještě větší obrátky, protože o fotbale to asi moc nebude. Do zbývajících zápasů musíme dát všechny síly. Máme jich dost.“

Kapitán Slezského FC Jan Žídek tvrdí, že nadcházející zápasy budou válka. „Nikdo nechce spadnout, nikdo nechce do baráže. Každé utkání bude na krev, ale věřím, že se zachráníme a uděláme vše pro to, abychom se vyhnuli i baráži,“ řekl Žídek.

Opavským mohou pomoci zkušenosti s vypjatými zápasy z minulé sezony, kdy se rvali o postup mezi elitu. „Může to hrát roli, ale nemusí,“ míní opavský útočník Tomáš Smola. „Hlavně záleží na každém hráči, jak je psychicky připravený.“

Karvinský záložník Lukáš Budínský varuje, že tým po třech úspěšných zápasech nesmí podlehnout sebeuspokojení. „Dál musíme tvrdě pracovat,“ upozornil. „Pro nás je důležité, abychom na soupeře od první minuty nastoupili. V minulých zápasech se nám to dařilo, tak doufám, že v tom budeme pokračovat i v nadstavbě.“

Opava - Karviná Sledujte v neděli od 15.30 online.

Jak vidí Karvinští možnost dostat se na třináctou příčku a vyhnout se baráži? „To je pořád daleko, musíme jít postupně, ale ta šance je,“ uvedl Budínský. „Na každého soupeře se musíme svědomitě připravit, hrát naši hru.“

Karvinský útočník Dávid Guba věří, že týmu pomůže i to, že v minulém utkání otočil zápas s Libercem z 0:1 na 2:1. „Vítězství nás posouvají dál, zvedají naše sebevědomí,“ prohlásil Guba.

Karvinští stále tvrdí, že velkou zásluhu na jejich vzestupu má trenér František Straka. „Zvedl nás z velkých problémů, mužstvo mu uvěřilo a je to vidět na hře a výsledcích. I diváci mu věří. Pan Straka pomáhá nám a my jemu. Tak by to mělo být,“ uvedl Guba.

Zatímco v nadstavbě bude Opava hrát doma třikrát, Karviná jen dvakrát. „Tak to je, ale do každého utkání musíme jít se zanícením a vírou, že ho zvládneme,“ podotkl opavský trenér Ivan Kopecký.

Poslední tým nadstavby sestoupí, celky na 15. a 14. příčce čeká baráž s druhým a třetím celkem národní ligy.