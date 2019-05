Plzeň čeká na zaváhání Slavie, Baník jede na Spartu. Začíná skupina o titul

Může výrazně zdramatizovat boj o první místo tabulky, nebo zachovat pořádky ze základní části.

Slavia potřebuje uspět v Liberci, kde sice zvítězila na podzim 1:0, ale předtím třikrát ne. Druhá Plzeň narazí na Jablonec, celý program skupiny o titul ovšem odstartuje v Praze na Letné.

Sparta - Baník Ostrava sobota 17.00, rozhodčí Královec, skupina o titul Předpokládané sestavy

Sparta: Heča - Zahustel, Radakovič, Štetina, Hanousek - Karlsson, Kanga, Frýdek, Sáček, Hložek - Drchal. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Holzer - Diop, Kuzmanovič.

Tradiční rivalové se potkají na jaře podruhé. V únoru Sparta na Letné porazila Baník 3:2, podzimní duel ve Vítkovicích vyhrála po boji 1:0.



„Baník má velkou kvalitu, skvělé fanoušky. Těším se na výborný zápas,“ tvrdí Adam Hložek, šestnáctiletý sparťanský záložník.

„Každým takovým zápasem roste moje sebevědomí, nabírám zkušenosti. Duely proti špičkovým týmům mě posouvají,“ doplnil.

Sparta věnuje utkání tragicky zesnulému Josefu Šuralovi. Bývalý kapitán letenského klubu zahynul po autonehodě v Turecku, kde naposledy působil.

Pietní místo u stadionu fotbalové Sparty na Letné, kde fanoušci vzpomínají na tragicky zesnulého Josefa Šurala.

Sparťanští fotbalisté vyjdou v sobotu z kabin v dresech bývalého spoluhráče a s nápisem „Nezapomeneme“ na prsou. Trika, který po utkání podepíše celý tým, půjdou do charitativní dražby a její výtěžek bude věnován Šuralově rodině.

Slovan Liberec - Slavia sobota 20.00, rozhodčí Marek, skupina o titul Předpokládané sestavy

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Vukliševič, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Mara, Potočný - Kozák. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Král, Souček - Masopust, Hušbauer, Olayinka - Van Buren.

Těžký start pro lídra a největšího favorita nadstavby. Ze základní části si slávisté do ligového finiše přenesli čtyřbodový náskok na druhou Plzeň, s kterou se utkají příští týden v Edenu.



Ale nejdřív Liberec: „Tým, který je v elitní šestce oprávněně, snaží se hrát otevřeným a náročným způsobem. Dobře víme, že se žádnému soupeři u Nisy nehraje jednoduše,“ řekl Jaroslav Köstl, slávistický asistent.

S trenérem Jindřichem Trpišovským a dalšími členy realizačního týmu i hráčského kádru ve Slovanu dřív působili a teď se vracejí. S Libercem před měsícem remizovali v Edenu 1:1.

„Tenkrát jsme na Slavii podali výborný kolektivní výkon. Slavia má obrovskou sílu, my jsme ale dokázali i za nepříznivého stavu reagovat, vrátit se do hry vyrovnávacím gólem. V nadstavbě bychom na to rádi navázali,“ doplnil Zsolt Hornyák, trenér Liberce.

Viktoria Plzeň - Jablonec neděle 18.00, rozhodčí Berka, skupina o titul Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kopic, Pačinda, Kovařík - Beauguel. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Vatajelu - Doležal.

Držet place budou v sobotu Liberci i Plzeňští, kterým by se ztráta vedoucí Slavie před jejich nedělním utkáním proti Jablonci zamlouvala.

„Uvidíme, jak se bude Slavii dařit,“ podotkl Pavel Vrba. „Každopádně si uvědomujeme, že jakákoli naše ztráta v nadstavbě by byla špatná. Chceme získat co nejvíc bodů.“

Plzeň porazila Jablonec v aktuální sezoně na domácím stadionu 1:0, venku naopak prohrála vysoko 0:3.

„Všichni víme, že Jablonec má stabilizovanou sestavu. Víceméně to hrají s dvanácti třinácti hráči. Mužstvo mají velice kvalitní a dokázali to v základní části,“ dodal Vrba.

VIDEO: Herní model nadstavbové části FINÁLE FORTUNA:LIGY Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jablonec skončil v základní části na čtvrtém místě, na třetí Spartu ztrácí šest bodů.



„V Plzni chceme hrát útočný fotbal, v posledních pěti zápasech venku jsme bohužel nedali gól, takže bychom to tentokrát rádi protrhli,“ uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Opava - Karviná neděle 15.30, rozhodčí Rejžek, skupina o záchranu Předpokládané sestavy

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa - Schaffartzik, Jurečka, Zapalač - Smola. Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr, Guba - Wágner.

První vzájemné utkání v aktuální sezoně vyhrála Karviná, to druhé skončilo na startu jara remízou. Jak dopadne slezský souboj na startu nadstavbové části o záchranu.

Třináctá Opava má v tabulce dvoubodový náskok před první barážovou příčkou, předposlední Karviná na ni ztrácí čtyři body. V závěru základní části pod novým trenérem Františkem Strakou zabrala, vyhrála čtyři z pěti zápasů.

„Byl to teprve první krůček k tomu, abychom splnili náš cíl, kterým je záchrana. To hlavní pro nás teprve začíná,“ tvrdí karvinský kouč.



Opava měla ještě v posledním kole základní části teoretickou naději na posun do prostřední skupiny o Evropu, domácí utkání se Spartou ovšem vůbec nezvládla (0:3). „Oproti tomu zápasu se musíme výrazně zlepšit,“ ví trenér Ivan Kopecký.

Slovácko - Příbram neděle 15.30, rozhodčí Matějček, skupina o záchranu Předpokládané sestavy

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Franič, Divíšek - Daníček, Havlík - Navrátil, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Mingazov, Soldát, Květ, Rezek, Matoušek - Polidar.

Slovácko má vedle pražských Bohemians nejlepší výchozí pozici v nadstavbové skupině o záchranu a rádo by navázalo na úspěšné zápasy s Příbramí ze základní části.



Venku ji porazilo 3:0, doma před nedávnem 2:0. Co teď?

„Silnou stránkou soupeře je přechod do protiútoku, ten musíme eliminovat. Cesta ke třem bodům povede přes maximální nasazení a bojovnost a z hlediska herního přes proměňování šancí,“ řekl Michal Šmarda, trenér Slovácka.

„Doufám, že budeme dobře připraveni a soupeře zaskočíme aktivní hrou. Právě proto, že Příbrami se proti Slovácku v tolika zápasech nepodařilo bodovat, je na čase to změnit,“ reagoval příbramský Roman Nádvorník.